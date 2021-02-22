Стало известно, куда и когда расселят часть жителей барака на Вечеркевича в Слуцке

Весной исполнится 2 года с тех пор, как «Кур'ер» следит за судьбой барака на улице Вечеркевича. Его жители боролись, чтобы их расселили. Напомним, что осенью 2020-го дом признали непригодным для жилья. Теперь стало известно, что ждёт некоторых жильцов.

Роза Голубева, одна из жителей барака, в пятницу, 19 февраля, побывала в Слуцком райисполкоме и узнала подробности расселения. Она рассказала «Кур'еру», что в марте ей дадут арендное жильё и компенсацию за уже выплаченную приватизацию. Случчанка призналась, что довольна: новый дом — хороший, со всеми удобствами, построен недавно. Там будет удобно жить её мужу с инвалидностью.

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Семье Фоминых, соседям Розы, также положена компенсация и арендное жильё. А Надежде Тимофеевой, которая занимала в бараке социальную однокомнатную квартиру, дадут социальную квартиру в многоэтажке.

Что будет с остальными жильцами, пока неизвестно.