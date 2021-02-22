В субботу, 20 февраля, любители птиц отметили в Слуцке 15-летие клубного движения «Крылатый дозор» и 10-летие районного Дня клубов. Как прошёл праздничный фестиваль, «Кур'еру» рассказала Тамара Коледа, руководитель Слуцкого эколого-биологического центра.

«Сейчас в Слуцком районе работает 34 «птичьих» клуба не только в школах, но и в детских садах. И детей, увлечённых изучением птиц, их повадок и мест обитания, в нашем районе становится всё больше. Это радует. Санитарно-эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в проведение праздника. Чтобы не собирать детей всех вместе, ко Дню клубов каждое учреждение образования, где работает «Крылатый дозор», с 8 по 20 февраля провело цикл мероприятий, посвящённых птицам. Ребята обсуждали орнитологические проблемы, рисовали и мастерили птиц, изучали пернатых на экскурсиях и не забывали их подкармливать. А как всё это происходило, можно увидеть в альбоме в группе Слуцкого ЭБЦУ во «ВКонтакте» «Фотофлешмоб «Крылатому дозору — 15 лет».

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Семь клубов собрались в нашем центре и провели фестиваль. Состоялись экскурсии по музею Соловья и по выставке творческих работ учащихся Слуцкого района «Соловей — символ Слуцка».

Была возможность и пообщаться. Во время программы «Занимательная орнитология» ученики разгадывали кроссворды, шарады, читали стихи. Руководители клубов Людмила Гордейчик и Елена Вишневская провели мастер-классы, на которых все участники изготовили значки и магниты с изображением птиц. Время пролетело весело и с пользой", — рассказала Тамара Коледа.