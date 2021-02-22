Через две недели в 12-м городке Слуцка закроется магазин «Домашний»

Последний день работы «Домашнего» для покупателей — 8 марта. Возможно, к концу недели состоится полная распродажа оставшегося товара. Об этом «Кур'еру» рассказали в администрации магазина.

В торговом объекте добавили, что магазины этой сети ликвидируются по всей стране. Оперативно подтвердить эту информацию в головном офисе «Кур'еру» не удалось.

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Кто потом въедет в здание по Ленина, 290А, пока неизвестно.

Напомним, что магазин «Домашний» открылся в 12-м городке 22 марта 2017 года. До него на этом месте был магазин Mart Inn, он проработал лишь 7 месяцев.