Вопрос-ответ. Когда заработает магазин на Ивановского в Слуцке (он закрылся 16 января)

В редакцию «Кур'ера» обратилась жительница дома № 13А по улице Ивановского в Слуцке. Она пожаловалась, что ближайший к её дому магазин на Ивановского, 10 закрылся 16 января и с тех пор не работает. Женщине приходится ходить в «Северный», и для неё в 59 лет это трудно.

Ранее магазин на Ивановского, 10 арендовало предприятие «Универмаг „Слуцк“», но срок договора аренды закончился.

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С вопросом, есть ли уже претенденты на место арендатора магазина и понимание, когда торговая точка снова откроется, «Кур'ер» обратился к Елене Дубовик, начальнику отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома. Она сообщила, что пока нет.

РАНЕЕ. На Ивановского в Слуцке закрывается продовольственный магазин. Фотофакт