Жительница Слуцка: «На мой взгляд, при начислении пенсий не влияет, сколько ты отчислил»

Добрый день! Моя мама вчера прочла в газете «Кур'ера» (печатный номер от 18 февраля. - Прим. ред.) публикацию о пенсии в 280 рублей. /…/ Хочу сказать, что моя мама получает 270 рублей пенсии. Когда выходила на пенсию восемь лет назад, получала вообще 110 рублей.

Мама досматривала 5 лет бабушку, потом — 5 лет отца. Всё отмечалось в трудовой книжке, ставились печати. Но когда пришло время выходить на пенсию, вдруг оказалось, что без медицинских справок все 10 лет не учитываются в стаж. На момент досмотра справки были не нужны, а так как и бабушка, и отец давно умерли и взять справки было негде. Даже при наличии отметок и печатей в трудовой.

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У мамы свой дом, земля, поэтому прожить сложно, но можно. Пенсия поднимается постепенно до прожиточного минимума. А он, если не ошибаюсь, сейчас 270 рублей.

На мой взгляд, при начислении пенсий не влияет, сколько ты отчислил. Ведь большинство тех, кто только вышел на пенсию (даже с учётом стажа работы и званием ветеран труда), больше 300 рублей не получают. Прожить на эти 300 тоже надо уметь. Большая часть пенсии уходит на квартплату и лекарства.

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