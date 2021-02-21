Топ-5 простых способов, которые помогут мужчине поддерживать нормальный уровень тестостерона

Руслан Дорошевич, врач-уролог, объяснил, какие ежедневные действия помогут поддерживать нормальный уровень тестостерона у мужчин.
Несколько важных фактов о тестостероне. Это половой гормон, который присутствует как в женском, так и в мужском организме. Однако у мужчин он в норме вырабатывается в 10−20 раз больше, чем у женщин за счёт синтеза его в яичках и надпочечниках. Именно тестостерон определяет те сугубо мужские черты, которые ложатся в основу половых различий: усиленное оволосение лица и туловища, грубый и низкий голос, мужской тип телосложения, более развитая мышечная ткань, повышенная активность потовых желез
Вот пять способов, которые помогут поддерживать его нормальный уровень.
1. Заниматься спортом, но не на пределе
Физкультура в удовольствие, а не через силу и до изнеможения, позволяет активизировать выработку тестостерона, а также «сжечь» жировую ткань. Наиболее плодотворными являются упражнения, при которых работают крупные мышцы: приседания, отжимания, жим лёжа, становая тяга. Кардиотренировки эффективны для сжигания жира, а не для роста уровня тестостерона.
Перебарщивать с тренировками не стоит: чрезмерные физнагрузки могут вызвать усталость, переутомление и стресс, а это приведёт к снижению уровня мужского гормона в организме.
2. Хорошо высыпаться
Именно ночью, когда мужчина спит и отдыхает, происходит активный синтез тестостерона. Спать мужчине нужно достаточное количество времени, чтобы уровень гормона не снижался. К слову, пиковый уровень тестостерона наблюдается утром — в 6−8 часов, именно поэтому у большинства мужчин в это время появляется сексуальное желание и утренние эрекции, которые можно назвать одним из показателей мужского здоровья.
3. Минимизировать стресс
Любой стресс «сжигает» тестостерон. При стрессе повышается уровень гормона кортизол, который влечёт за собой снижение тестостерона, а также может приводить к перееданиям, а значит, и набору веса.
4. Следить за весом
Избыток массы тела, и тем более ожирение, снижает синтез тестостерона. Жировая ткань вырабатывает эстрогены (женские половые гормоны) — а это антагонист тестостерона. Например, у девочек с избытком массы тела или ожирением половое созревание наступает быстрее, а вот у мальчиков наоборот: если подросток имеет излишки жировой ткани, то половое развитие наступает позже.
5. Рационально питаться
Питание влияет на уровень тестостерона и других гормонов. В мужской рацион следует включать продукты, богатые цинком и магнием, а также белками и жирами: белые тыквенные семечки, морепродукты (устрицы, креветки, жирная рыба
Ещё один важный момент касается заместительной терапии тестостероном (уколы, таблетки, гели): она угнетает синтез сперматозоидов, а также собственный синтез тестостерона. Поэтому заместительную андрогенную терапию нужно проводить только по строгим показаниям и под наблюдением врача.