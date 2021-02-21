Топ-5 простых способов, которые помогут мужчине поддерживать нормальный уровень тестостерона

Руслан Дорошевич, врач-уролог, объяснил, какие ежедневные действия помогут поддерживать нормальный уровень тестостерона у мужчин.

Несколько важных фактов о тестостероне. Это половой гормон, который присутствует как в женском, так и в мужском организме. Однако у мужчин он в норме вырабатывается в 10−20 раз больше, чем у женщин за счёт синтеза его в яичках и надпочечниках. Именно тестостерон определяет те сугубо мужские черты, которые ложатся в основу половых различий: усиленное оволосение лица и туловища, грубый и низкий голос, мужской тип телосложения, более развитая мышечная ткань, повышенная активность потовых желез и т. д. Кроме того, именно тестостерон отвечает за либидо и активность мужчин. Однако слишком высокий уровень тестостерона может асоциально влиять на мужчину: агрессивность, раздражительность, склонность к повышенному риску и насилию (в том числе сексуальному). Вот почему мужчинам так важно контролировать уровень этого гормона.

Реклама

Вот пять способов, которые помогут поддерживать его нормальный уровень.

1. Заниматься спортом, но не на пределе

Физкультура в удовольствие, а не через силу и до изнеможения, позволяет активизировать выработку тестостерона, а также «сжечь» жировую ткань. Наиболее плодотворными являются упражнения, при которых работают крупные мышцы: приседания, отжимания, жим лёжа, становая тяга. Кардиотренировки эффективны для сжигания жира, а не для роста уровня тестостерона.

Перебарщивать с тренировками не стоит: чрезмерные физнагрузки могут вызвать усталость, переутомление и стресс, а это приведёт к снижению уровня мужского гормона в организме.

2. Хорошо высыпаться

Именно ночью, когда мужчина спит и отдыхает, происходит активный синтез тестостерона. Спать мужчине нужно достаточное количество времени, чтобы уровень гормона не снижался. К слову, пиковый уровень тестостерона наблюдается утром — в 6−8 часов, именно поэтому у большинства мужчин в это время появляется сексуальное желание и утренние эрекции, которые можно назвать одним из показателей мужского здоровья.

3. Минимизировать стресс

Любой стресс «сжигает» тестостерон. При стрессе повышается уровень гормона кортизол, который влечёт за собой снижение тестостерона, а также может приводить к перееданиям, а значит, и набору веса.

4. Следить за весом

Избыток массы тела, и тем более ожирение, снижает синтез тестостерона. Жировая ткань вырабатывает эстрогены (женские половые гормоны) — а это антагонист тестостерона. Например, у девочек с избытком массы тела или ожирением половое созревание наступает быстрее, а вот у мальчиков наоборот: если подросток имеет излишки жировой ткани, то половое развитие наступает позже.

5. Рационально питаться

Питание влияет на уровень тестостерона и других гормонов. В мужской рацион следует включать продукты, богатые цинком и магнием, а также белками и жирами: белые тыквенные семечки, морепродукты (устрицы, креветки, жирная рыба и т. д. ), кунжут, гранат, орехи, бобовые, мясо, какао. Витамин D также влияет на синтез тестостерона, а его дефицит может приводить к снижению уровня гормона. Также к снижению приводит и употребление алкоголя.

Ещё один важный момент касается заместительной терапии тестостероном (уколы, таблетки, гели): она угнетает синтез сперматозоидов, а также собственный синтез тестостерона. Поэтому заместительную андрогенную терапию нужно проводить только по строгим показаниям и под наблюдением врача.