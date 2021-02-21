Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото

TUT.BY
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Культурный проект VEHA подготовил две новые книги «Дзявочы вечар» и «Апошні фотаздымак». В них войдут архивные фотографии, посвящённые самым старым семейным ритуалам — свадьбе и похоронам. В книгах более 300 снимков, которые сделаны с 1900 по 1985 год на территории современной Беларуси. Они будут изданы не раньше марта, но уже сейчас их можно полистать онлайн. TUT. BY выбрал для самые старые фотографии.

Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото, Слуцк
Обложки книги. Фото: TUT. BY
— «Дзявочы вечар» и «Апошні фотаздымак» визуализируют две глобальные вехи в судьбе человека — создание семьи и прощание с умершим, — говорит Лидия Михеева, редактор книги. — Через эти события мы прослеживаем целое столетие в жизни наших соотечественников из разных социальных групп и регионов. Я предварительно (для себя) назвала эти два альбома «белой» и «чёрной» книгой, потому что образы и эмоции, которые они пронизывают, такие как день и ночь, огонь и тьма, вместе составляют нерушимое единство, которое должно быть принято и жить все или каждый. Альбомы показывают, как через это прошли более трёх поколений наших предков. В этих альбомах я нашла много ключей к размышлениям о повседневной жизни белорусов в ХХ веке и множество невероятно интересных деталей, которые можно рассматривать до бесконечности и любопытным взглядом исследователя, и любящими глазами человека, который воссоединяется со своими корнями.
Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото, Слуцк
1900−1915 гг., г. Брэст, Брэсцкая вобл. (Гродзенская губ., Брэсцкі павет). Архіў Аляксандра Кірчука
Книга выйдет на двух языках: белорусском и английском. Мы использовали подписи к этим фотографиям из книг.
Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото, Слуцк
1930−1940 гг., в. Масева, Бельскі павет, Беластоцкае в-ва, Польшча (вёска знішчана гітлераўцамі ў 1941 г.). Архіў Музея-сядзібы «Пружанскі палацык»
Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото, Слуцк
1915 г., в. Загор’е, Чэрвеньскі р-н, Мінская вобл. (Мінская губ., Ігуменскі павет). Захар Пятровіч Поўх і Ірына Васільеўна Каралюк. Архіў Музея-сядзібы «Пружанскі палацык»
Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото, Слуцк
8 лістапада 1920 г., в. Пархімкавічы, Кіраўскі р-н, Магілёўская вобл. (Менская губ., Бабруйскі павет). Якаў Іванавіч і Улляна Рыгораўна Мельнікавы. Архіў Жыліцкага гістарычнага комплекса-музея
Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото, Слуцк
1950−1960-я гг. Палессе. З калекцыі Івана Чайчыца
Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото, Слуцк
1950−1952-я гг., в. Пугачы, Валожынскі р-н, Мінская вобл. Архіў Дзмітрыя Сярэбранікава
Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото, Слуцк
1951 г., г. Глыбокае, Глыбоцкі р-н, Віцебская вобл. Пахванне ксёндза Зяневіча. Архіў Ірыны Скакоўскай
Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото, Слуцк
1950−1952-я гг., в. Пугачы, Валожынскі р-н, Мінская вобл. Архіў Дзмітрыя Сярэбранікава
Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото, Слуцк
1908 г., г. п. Вялікая Бераставіца, Гродзенская вобл. Павел Валынцэвіч у магілы бацькі, Канстанціна. Архіў Дзмітрыя Сярэбранікава