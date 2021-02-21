Как проходили свадьбы и похороны в Беларуси 100 лет назад. Редкие фото

Культурный проект VEHA подготовил две новые книги «Дзявочы вечар» и «Апошні фотаздымак». В них войдут архивные фотографии, посвящённые самым старым семейным ритуалам — свадьбе и похоронам. В книгах более 300 снимков, которые сделаны с 1900 по 1985 год на территории современной Беларуси. Они будут изданы не раньше марта, но уже сейчас их можно полистать онлайн. TUT. BY выбрал для самые старые фотографии.

— «Дзявочы вечар» и «Апошні фотаздымак» визуализируют две глобальные вехи в судьбе человека — создание семьи и прощание с умершим, — говорит Лидия Михеева, редактор книги. — Через эти события мы прослеживаем целое столетие в жизни наших соотечественников из разных социальных групп и регионов. Я предварительно (для себя) назвала эти два альбома «белой» и «чёрной» книгой, потому что образы и эмоции, которые они пронизывают, такие как день и ночь, огонь и тьма, вместе составляют нерушимое единство, которое должно быть принято и жить все или каждый. Альбомы показывают, как через это прошли более трёх поколений наших предков. В этих альбомах я нашла много ключей к размышлениям о повседневной жизни белорусов в ХХ веке и множество невероятно интересных деталей, которые можно рассматривать до бесконечности и любопытным взглядом исследователя, и любящими глазами человека, который воссоединяется со своими корнями.

Книга выйдет на двух языках: белорусском и английском. Мы использовали подписи к этим фотографиям из книг.