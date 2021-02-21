«Кур'ер» продолжает показывать, каким в советские времена был Слуцк. Первую часть обзора ретрофото с сайта «Наследие Слуцкого края» можно посмотреть здесь. Тем временем мы публикуем вторую его часть. Фотографии сделаны в 60−80-е годы.

РАНЕЕ. Как выглядели магазины Слуцка до эпохи пластика и сэндвич-панелей. Ретрофото.