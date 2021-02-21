«Кур'ер» продолжает показывать, каким в советские времена был Слуцк. Первую часть обзора ретрофото с сайта
можно посмотреть «Наследие Слуцкого края» здесь. Тем временем мы публикуем вторую его часть. Фотографии сделаны в 60−80-е годы.
Проходная старого маслосырзавода. Первая половина 1970-х г.
Вид на ул. Ленина в районе «Горячего хлеба». Первая половина 1970-х г.
Кинотеатр «Дружба» в Парке культуры. Первая половина 1970-х г.
Кинотеатр «Беларусь». Первая половина 1970-х г.
Вид на Дом культуры
Парк культуры и отдыха
Дом № 164 по ул. Социалистической
Во дворах на ул. Ленина в районе «Горячего хлеба». Первая половина 1970-х г.
Вид на ул. Ленина в районе «Дома торговли». Первая половина 1970-х г.
СШ № 6. 1971 г. Фотоархив семьи Куник
Центральная площадь, строительство Дома советов, 1984 г. Фотоархив семьи Куник
Центральная площадь, строительство Дома советов, 1984 г. Фотоархив семьи Куник
ул. Ленина, 1984 г. Фотоархив семьи Куник
Ул. Монахова, 1985 г. Фотоархив семьи Куник
Мебельная фабрика, перекрёсток Монахова и Копыльской, 1985 г. Фотоархив семьи Куник
ул. Монахова, 1985 г. Фотоархив семьи Куник
Мебельная фабрика, 1985 г. Фотоархив семьи Куник
Мебельная фабрика, 1985 г. Фотоархив семьи Куник
Кафе «Павлинка», 1985 г. Фотоархив семьи Куник
Ул. Ленина, Дом культуры, 1984 г. Фотоархив семьи Куник
Ул. Ленина, 1984 г. Фотоархив семьи Куник Автобус «Слуцк-Минск». Июнь 1974 г. Фотоархив семьи Куник РАНЕЕ. Как выглядели магазины Слуцка до эпохи пластика и сэндвич-панелей. . Ретрофото