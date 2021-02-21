«Кур'ер» продолжает показывать, каким в советские времена был Слуцк. Первую часть обзора ретрофото с сайта «Наследие Слуцкого края» можно посмотреть здесь. Тем временем мы публикуем вторую его часть. Фотографии сделаны в 60−80-е годы.

Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Проходная старого маслосырзавода. Первая половина 1970-х г.
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Вид на ул. Ленина в районе «Горячего хлеба». Первая половина 1970-х г.
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Кинотеатр «Дружба» в Парке культуры. Первая половина 1970-х г.
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Кинотеатр «Беларусь». Первая половина 1970-х г.
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Вид на Дом культуры
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Парк культуры и отдыха
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Дом № 164 по ул. Социалистической
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Во дворах на ул. Ленина в районе «Горячего хлеба». Первая половина 1970-х г.
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Вид на ул. Ленина в районе «Дома торговли». Первая половина 1970-х г.
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
СШ № 6. 1971 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Центральная площадь, строительство Дома советов, 1984 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Центральная площадь, строительство Дома советов, 1984 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
ул. Ленина, 1984 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Ул. Монахова, 1985 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Мебельная фабрика, перекрёсток Монахова и Копыльской, 1985 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
ул. Монахова, 1985 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Мебельная фабрика, 1985 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Мебельная фабрика, 1985 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Кафе «Павлинка», 1985 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Ул. Ленина, Дом культуры, 1984 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Ул. Ленина, 1984 г. Фотоархив семьи Куник
Слуцк утопал в зелени. Как выглядел город в советские времена (фото)
Автобус «Слуцк-Минск». Июнь 1974 г. Фотоархив семьи Куник
РАНЕЕ. Как выглядели магазины Слуцка до эпохи пластика и сэндвич-панелей. Ретрофото.