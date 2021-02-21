Нормально или нет? Понятная инструкция о том, что в поведении младенца должно насторожить родителей

У молодых родителей возникает множество вопросов о поведении младенца: не много ли он плачет, почему икает, не голодает ли малыш? Как понять, всё ли в порядке у ребёнка, рассказала во время эфира «Марафон женского здоровья» Диана Кривенок, заведующая отделением новорождённых 1-й городской больницы г. Минска. Доктор прокомментировала вопросы, которые чаще всего мучают родителей: еда, сон, плач, колики, характер стула, состояние кожи и пупочной ранки у младенца.

Кормление

Младенец должен активно сосать грудь или бутылочку со смесью, а при наступлении голода громко кричать, чтобы мама обратила на него внимание. И это не просто норма, а даже показатель того, что ребёнок здоров, подчёркивает доктор.

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Чтобы удовлетворить аппетит младенца, находящего на ГВ, кормить грудью его нужно по требованию. Интервал между кормлениями желательно делать не менее 40−60 минут, но не более 5 часов. На смешанном и искусственном вскармливании обычно хватает 6−7 кормлений в сутки.

Продолжительность сосания может быть разной. Активным детям порой достаточно и 5−7 минут, а у других малышей кормление занимает 30−40 минут. Все это варианты нормы.

— Если ребёнок висит на груди — это не значит, что он постоянно хочет есть. Около 30 минут обычно достаточно для того, чтобы здоровый малыш наелся. При этом во время сосания младенец может делать перерывы на 1−2 минуты. Малыш отдыхает, это нормально.

Сразу после кормления или спустя час-полтора после него ребёнок может немного срыгнуть молока или смеси. Это связано с физиологической незрелостью ЖКТ у младенцев.

Когда стоит обратиться к врачу?

Бить тревогу надо, когда ребёнок не проявляет признаков голода на протяжении дня: у него нет выраженного сосательного рефлекса, он много спит, почти не плачет и не просит кушать более 5−6 часов, если его не будить. В такой ситуации нельзя медлить: срочно обращайтесь к специалисту.

Ненормально также, если ребёнок сосёт грудь вяло и быстро устает, например, сосёт 1−2 минуты, а потом отдыхает около 5 минут. Если у младенца во время сосания синеет область носогубного треугольника, это также должно насторожить родителей, поскольку может говорить о проблемах с сердцем или неврологических нарушениях.

Стоит проконсультироваться с педиатром и в случае частых срыгиваний сразу после кормления или через 1,5−2 часа после него. Плохо, если это обильные срыгивания, словно «фонтаном». В такой ситуации получается, что ребёнок не получает необходимого питания. Опасным звоночком также являются частые и обильные срыгивания через нос. Это может говорить о такой патологии, как неполная расщелина нёба, говорит медик.

— Иногда вроде бы голодный и активный ребёнок не может захватить сосок при грудном вскармливании. При этом с бутылочкой у него нет никаких проблем. В таком случае нужна помощь стоматолога, потому что это может указывать на короткую уздечку языка.

Время бодрствования и сна

В первый месяц жизни ребёнок должен спать 16−18 часов в сутки. А продолжительность непрерывного сна составляет обычно 2−4 часа.

Некоторых родителей пугает то, что во время сна ребёнок вздрагивает, приоткрывает глаза, у него «бегают» глазные яблоки. Но в этом нет ничего страшного, уверяет медик.

— Дети, как и взрослые, могут совершать какие-то движения в разные фазы сна. Это является физиологической нормой для новорождённого.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если младенец почти всё время спит, не требует пищи, вяло сосёт грудь или бутылочку, а потом снова засыпает, то родителям стоит показать его врачу. Насторожиться стоит и в том случае, если ребёнок во время бодрствования не проявляет никакой активности.

— Лежит с открытыми глазами, почти не плачет и не кричит, а лишь немного попискивает. Это может говорить о ряде нарушений, и чем быстрее вы скажете об этом педиатру, тем будет лучше для ребёнка, — предостерегает доктор.

Опасной является и обратная ситуация, когда ребёнок внезапно становится беспокойным, кричит почти до синевы и отказывается от еды. В таком случае нужно срочно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь. Это может указывать на кишечную непроходимость, паховую или пупочную грыжу, поэтому ребёнка обязательно нужно показать хирургу.

Плач и беспокойство у новорождённого

Все дети плачут — это норма, подчёркивает медик. Младенец не может по-другому выразить свои эмоции и желания. Конечно, для родителей младенческий плач может стать испытанием, но в такие моменты нужно думать о том, что в семье растёт здоровый малыш.

Плакать младенец может по разным причинам: из-за голода, некомфортного положения, холода или жары, колик. С этим родители могут справиться самостоятельно.

— Если причиной плача является полный подгузник, смените его. Если голод — покормите ребёнка, и он успокоится. Если же вероятной причиной плача являются колики, то нужно дать малышу лекарство, погладить живот по часовой стрелке и/или положить его на животик. Это поможет избавить ребёнка от вздутия живота.

Причиной для беспокойства может быть также некомфортный климат в комнате. Дело в том, что в первые месяцы жизни дети не умеют регулировать температуру тела и быстро перегреваются или переохлаждаются.

— Не надо думать, что чем теплее, тем лучше. В помещении, где находится ребёнок, должно быть 22−24℃. Тогда ему будет ни холодно, ни жарко. И не надо одевать ребёнка дома в две кофточки, шапочку и двое носочков. Достаточно боди, носочков и шапочки. Причём шапочка тоже совсем не обязательна, если это здоровый и доношенный малыш.

Ребёнок может плакать также из-за дискомфорта, вызванного одеждой. Например, у него образовалась какая-то складка в области шеи, которая вызывает неприятные ощущения. Поэтому родителям нужно следить за тем, чтобы одежда не стягивала кожу младенца.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если ребёнок плачет, но после кормления, массажа живота или смены подгузника успокаивается, причин для беспокойства нет. Другое дело, если малыш начинает плакать внезапно, без видимой на то причины, и длится такой плач не 10−15 минут, а более 1,5−2 часов. Ребёнка не получается ничем не успокоить, он отказывается от груди или соски — это действительно повод для волнений.

Ещё хуже, если у ребёнка плач вдруг становится беззвучным.

— Выглядит это как будто у младенца пропал голос. Видно, что ребёнок плачет, но плача не слышно. Или еле слышно. Как правило, такое состояние развивается не в течение нескольких дней, а буквально за пару часов, — объясняет доктор.

В таком случае маме нужно обратиться за помощью к медикам немедленно, поскольку это может свидетельствовать о вирусной или бактериальной инфекции, например, пневмонии, из-за которой у ребёнка может развиваться отёк на голосовых связках.

Показать ребёнка врачу следует также, если у него появились судорожные подёргивания конечностей или лица во время бодрствования и/или сна. Чтобы педиатр или невролог смогли быстрее определить, что с ребёнком, доктор советует записать на видео такие необычные движения и показать их на приёме у специалиста. Это значительно упростит процесс постановки диагноза.

Колики и газы

Доктор рассказывает, что колики есть почти у каждого младенца из-за незрелости кишечника, но их интенсивность может быть разной. Поэтому есть родители, которые даже не замечают их, а есть те, кто не спит ночами из-за больного животика у ребёнка.

По мнению врача, многое зависит от характера питания: имеет значение, находится ребёнок на грудном, смешанном или искусственном вскармливании.

— Как правило, сосать бутылочку легче, и больше вероятность того, что ребёнок наглотается воздуха, что, в свою очередь, может вызвать колики. Грудь сосать сложнее, однако при неправильном прикладывании вероятность заглатывания воздуха также велика.

Влияет на силу и частоту колик и степень незрелости кишечника. У доношенных малышей с этим возникает меньше проблем, чем у рождённых раньше срока, рассказывает доктор.

Важно и то, насколько активно родители проводят меры по профилактике и ослаблению колик: используют ли препараты на основе симетикона, делают ли массаж животика, выкладывают ли ребёнка на живот перед кормлением, а также соблюдает ли мама диету.

Что касается отхождения газов, тут медик уверена:

— Когда дети пукают — это хорошо! Лишний воздух, который попадает к ним в желудок, должен выходить. Это норма для человека, как для взрослого, так и для младенца. Если у ребёнка живот сильно надулся и у младенца проблемы с отхождением газов, мама может воспользоваться газоотводной трубочкой.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если лекарства, выкладывание ребёнка на живот и массаж не помогают, ребёнок отказывается от еды, кричит и поджимает ножки к животу, стоит обратиться к медикам. Причина такого состояния может быть не в коликах, а в других серьёзных заболеваниях.

Икота и чихание

В чихании у новорождённых нет ничего страшного, уверена медик. Это не признак болезни. Нос может быть загрязнён корочками, которые раздражают слизистые. Помочь может обычная чистка и увлажнение носовых проходов.

Говоря об икоте, медик сразу же развеивает миф, что икота — признак того, что ребёнку холодно. Это не так, не стоит сразу одевать малыша в «три шубы».

— У детей икота чаще всего связана либо с перееданием, либо с заглатыванием большого количества воздуха при сосании груди или бутылочки. Проходит она обычно самостоятельно, но можно помочь ребёнку: подержать его столбиком, чтобы лишний воздух вышел быстрее.

Когда стоит обратиться к врачу?

Тут всё однозначно. С чиханием и икотой обращаться к врачу не надо. Если же к чиханию добавились признаки простуды, тогда малыша стоит показать педиатру.

Характер стула

В норме стул у младенца имеет жёлтый или жёлто-коричневый цвет. Может быть небольшая примесь зелени, слизи или беловатых вкраплений. А у детей, которых кормят лечебными смесями с расщеплённым белком, цвет стула может быть вообще тёмно-зелёным.

Ходить «по-большому» ребёнок может от 1 до 12 раз в сутки. А при грудном вскармливании это может происходить всего один раз в 2−3 дня. При этом важно, чтобы младенец хорошо кушал, у него без проблем отходили газы — тогда это норма, подчёркивает медик.

По консистенции стул у детей может быть как жидким, так и плотным (все зависит от характера еды и зрелости кишечника). Но чаще всего стул кашицеобразный.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если ребёнок не может сходить в туалет более 2−3 дней, отказывается от еды, а его живот выглядит надутым, можно воспользоваться газоотводной трубочкой или сделать клизму. Когда такие меры не помогают, стоит обратиться к врачу.

— Насторожиться стоит также, если стул у ребёнка стал выглядеть как «водичка» и «пузырится», — говорит Диана Кривенок. — Или, наоборот, стал похож на пластилин — это тоже повод для беспокойства.

При появлении крови в стуле нужно обратиться за помощью немедленно. Это весьма опасный симптом. Он может возникать как в результате микротрещин в области ануса, так и при таких серьёзных заболеваниях, как язвенно-некротический энтероколит. Причиной также может быть дисбактериоз кишечника, вызванный заселением стафилококком или другими патогенными микроорганизмами.

Температура тела

У детей первого месяца жизни температура тела может варьироваться от 36,5 до 37,5℃. Причём ректальная температура всегда на 0,2−0,5℃ выше, чем в кожной складке.

Измерять температуру у ребёнка нужно только в спокойном состоянии, но не во сне и не во время кормления. Малыша лучше раздеть до подгузника.

Когда стоит обратиться к врачу?

При повышении температуры тела выше 37,5℃ младенца стоит показать педиатру. Низкая температура (ниже 36,5℃) чаще всего говорит о переохлаждении. Тут могут помочь простые меры: нужно одеть ребёнка теплее или повысить температуру в комнате.

Состояние кожи и слизистых

У здоровых новорождённых цвет кожи имеет розовый оттенок. В течение первых трёх недель жизни может быть лёгкая желтушность, которая в норме проходит самостоятельно.

Не стоит также бояться мелкой пятнистой сыпи на туловище, лице и конечностях, которая может появляться у детей в первые две недели жизни. Называется это токсической эритемой. Обычно такая сыпь исчезает сама без лечения. Антигистаминные препараты принимать не нужно.

Кожа у младенцев чувствительная, потому в складках могут появиться небольшие опрелости (покраснение). Связано это чаще всего с ошибками в уходе, но для ребёнка это не опасно, уверена доктор.

У детей первого месяца жизни также могут наблюдаться проявления полового криза: увеличение и уплотнение молочных желёз, отёк половых губ у девочек и мошонки у мальчиков, слизистые и/или небольшие кровянистые выделения из влагалища у девочек. Такие состояния не требуют лечения, ребёнка должен наблюдать участковый педиатр, чтобы половой криз прошёл без осложнений.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если желтушность кожи так и не прошла спустя три недели, нужно показать ребёнка специалисту. Указывать на желтуху также могут пожелтевшие склеры (белки глаз). Это тоже повод для беспокойства.

Вообще изменение цвета кожи и слизистых является тревожным симптомом, говорит доктор. Например, налёт на слизистой полости рта и языке может указывать на грибок. А признаками воспалительного процесса являются гнойные выделения в области глаз, пупочной ранки, ногтевых валиков, а также появление уплотнений на любых участках кожи. В этом случае осмотр педиатра обязателен. Также покажите ребёнка врачу, если появилась сыпь в виде гнойничков, пузырей или пятен.

Пупочная ранка

Пуповинный остаток обычно отпадает на 3−21-й день жизни. Всё это время родителям надо следить за тем, чтобы он был сухим и чистым.

— Для этого держите остаток над памперсом и прикрывайте одеждой. Купать ребёнка можно и нужно, причём кипятить воду совсем не обязательно. И никакие растворы добавлять в воду тоже не надо, — объясняет медик. — Какого-то особого ухода пуповинный остаток не требует. Если он испачкался, промойте под проточной водой и тщательно высушите на воздухе. Можно промокнуть пелёнкой или салфеткой, но вытирать ватой нельзя.

После отпадения пуповинного остатка пупочная ранка обычно заживает в течение 10−14 дней. В это время из ранки могут появляться выделения светлого или кровянистого цвета. В этом нет ничего страшного. Главное, чтобы края у ранки были обычного цвета, без красноты и отёка.

Когда стоит обратиться к врачу?

Указывать на опасные воспалительные процессы может гной из пупочной ранки, отёк и краснота по её краям. В таком случае нужно показать младенца педиатру.

— Ещё опаснее появление крови из пуповины или пупочной ранки — это повод незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Аналогично нужно поступить при выпячивании чего-то плотного в области пупка или рядом с пупочной ранкой.

Дыхание

В норме частота дыхания у новорождённых составляет 40−50 вздохов в минуту. Это почти в 2,5 раза более интенсивное дыхание, чем у взрослых, поэтому мамам порой кажется, что с младенцем не всё в порядке, на самом деле это норма.

Медик рассказывает про ещё одну особенность новорождённых.

— Они дышат преимущественно носом, а не ртом. Вот почему так важно следить за чистотой носовых проходов и комфортным климатом в помещении. И тогда у ребёнка не будет никаких проблем с дыханием, — убеждена доктор.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если ребёнок начинает стонать при дыхании или слишком часто дышит в спокойном состоянии (более 50−60 вздохов в минуту), тогда нужно насторожиться. Ещё опаснее, если дыхание малыша стало шумным, со свистом. Или родители наблюдают, как у младенца западает грудина и межреберные промежутки во время дыхания. В этом случае сразу же надо обратиться к медикам.