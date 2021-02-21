Происшествия на выходных: машина загорелась сразу после того, как из неё вышли женщина с младенцем

За субботу 20 февраля в Беларуси на пожарах погибли 3 человека, все они пенсионеры. Утром в Поставском районе в горящем доме погиб его хозяин. Днём в Дзержинске горела квартира, в которой обнаружено тело отца хозяйки. Поздно вечером пенсионер погиб в своей квартире в Могилёве. МЧС
На Минской кольцевой сгорел «Ситроен»Вечером 20 февраля по МКАД ехала женщина с годовалым ребёнком на «Ситроене». В какой-то момент на панели приборов загорелся индикатор, предупреждающий о перегреве двигателя. После появилась световая сигнализация STOP. Женщина остановилась, взяла ребёнка и вышла из авто. В это же время случился хлопок, и «Ситроен» загорелся. Его потушили спасатели. TUT. BY, Белта
В Гродно девушка пыталась спрыгнуть с 18-го этажа
Поздно вечером в субботу в милицию и МЧС сообщили, что 17-летняя девушка стоит на парапете 18-го этажа. Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа. Двое стали отговаривать 17-летнюю девушку от желания прыгнуть, а третий спустился на этаж ниже для подстраховки. Когда девушка начала перемещаться вниз по парапету, этот милиционер ее схватил за ноги и с подоспевшим сотрудником МЧС вытянул в безопасное место. TUT.BY