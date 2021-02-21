Происшествия на выходных: машина загорелась сразу после того, как из неё вышли женщина с младенцем

Отдел новостей
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За субботу 20 февраля в Беларуси на пожарах погибли 3 человека, все они пенсионеры. Утром в Поставском районе в горящем доме погиб его хозяин. Днём в Дзержинске горела квартира, в которой обнаружено тело отца хозяйки. Поздно вечером пенсионер погиб в своей квартире в Могилёве. МЧС

На Минской кольцевой сгорел «Ситроен»

Происшествия на выходных
Фото: ГАИ
Вечером 20 февраля по МКАД ехала женщина с годовалым ребёнком на «Ситроене». В какой-то момент на панели приборов загорелся индикатор, предупреждающий о перегреве двигателя. После появилась световая сигнализация STOP. Женщина остановилась, взяла ребёнка и вышла из авто. В это же время случился хлопок, и «Ситроен» загорелся. Его потушили спасатели. TUT. BY, Белта

В Гродно девушка пыталась спрыгнуть с 18-го этажа

Поздно вечером в субботу в милицию и МЧС сообщили, что 17-летняя девушка стоит на парапете 18-го этажа. Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа. Двое стали отговаривать 17-летнюю девушку от желания прыгнуть, а третий спустился на этаж ниже для подстраховки. Когда девушка начала перемещаться вниз по парапету, этот милиционер ее схватил за ноги и с подоспевшим сотрудником МЧС вытянул в безопасное место. TUT.BY

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У родителей журналистки в Жлобине провели обыск

Происшествия на выходных
Фото: Сильные новости
21 февраля в доме у родителей журналистки «Сильных Новостей» Снежаны Погодиной в Жлобине провели обыск. По её словам, обыск проводился в рамках уголовного дела за «надругательство над госфлагом». Сильные новости

В Петропавловске в многоэтажке взорвался газ. Погибли люди

Происшествия на выходных
Фото: Sputnik / Елена Бережная
21 февраля около 16 часов в пятиэтажном общежитии в Петропавловске (Казахстан) взорвался газовый баллон. Пострадало 16 человек, из них два человека умерло. Спасателям пришлось тушить пожар и разбирать завалы. 120 человек из общежития эвакуировали в школу. Пожар был ликвидирован в 19.11. Возбуждено уголовное дело. Sputnik

В США обломки пассажирского самолёта упали на жилой квартал

Происшествия на выходных
Фото: twitter.com/BroomfieldPD
У Boeing 777 авиакомпании United Airlines после вылета из Денвера отказал двигатель, после чего часть обшивки упала на жилой район города Брумфилд. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал. Нет пострадавших и среди жителей района, куда упали обломки. Часть из них упала в парке, часть — на лужайки возле домов. TUT.BY