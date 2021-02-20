«К ним относятся по-разному: кто-то крутит у виска, кто-то так и норовит на огонёк заглянуть». Про «Самоделкина» из гаражей, который сам построил трактор

Есть немало умельцев, которые тихо что-то мастерят у себя в гаражах. К ним относятся по-разному: кто-то крутит у виска, мол, лучше бы на диване полежал, кто-то так и норовит на огонёк заглянуть, чтобы занять день пустой болтовнёй да под 100 грамм.

Игнорируют «кули­бины» и тех, и других, а потом являют на свет творения своих рук. Тут уж удивляются все и соглашаются, что руки у человека растут откуда надо.

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На днях удалось застать в гаражном кооперативе одного такого умельца — Михаила Петровича Сака. Мне повезло — он как раз чистил снег с помощью трактора, который построил сам в своём гараже. Техника эта служит в роли автокрана, погрузчика, разбрасывателя навоза и всех видов работ в сельском хозяйстве, а также может работать циркуляркой, пилорамой, даже разгонять брёвна на доски. В домашнем хозяйстве этот самодельный трактор — незаменимый помощник, говорит пенсионер.

«Ещё перед выходом на пенсию я задумался про изготовление такого трактора, потому что есть у нашей семьи дом в деревне, участок земли, которые надо обслуживать, — рассказывает Михаил Петрович. — Я пересмотрел техни­ческие данные многих мотоблоков, но лучшим для моей задумки признал мотоблок из Украины с бензиновым двигателем мощностью 13 лошадиных сил.

И приступил к машиностроению по образцу со своими собственными доработками.

Некоторые детали рулевого управления взял из старых «Жигулей», пришлось купить задние колёса и гидравлику от трактора «Беларус-80». Всё осталь­ное — собственного изготовления.

Мой трактор вмещается в автомобильный прицеп, быстроходный, заводится от стартера, можно оборудовать фарами.

Чтобы собрать такой трактор вместе с сельхозинвентарём к нему, мне пришлось потратить 1,5 тысячи долларов. Но эти затраты с лихвой окупили себя за то время, что трактор нам служит".

На прощание Михаил Петрович сказал, что если кто-то заинтересуется его конструкцией, то готов показать и кое-чему научить.