За много лет до санитайзера: как человечество научилось чистить зубы и мыться

Прошедший год вывел гигиену на новый уровень: все мы научились мыть руки по двадцать раз на дню, а в промежутках маниакально обрабатывать их санитайзером. Между тем привычке регулярно мыть руки чуть больше ста лет: ещё в XIX веке о чистоте не особенно заботились даже врачи. Вспоминаем, как менялись нормы гигиены на протяжении веков, и разоблачаем связанные с этим мифы.

Чистка зубов

Необходимость ухода за полостью рта люди осознали довольно рано. Уже 5 тысяч лет назад в Древнем Египте был в ходу прообраз зубной щётки — палочка, один конец которой был расщеплённым и напоминал мини-опахало (он удалял налёт), а другой — заострённым на манер зубочистки (для избавления от остатков пищи, застрявших между зубами). В ход шли и разнообразные растения, выбор которых, впрочем, сегодня показался бы нам странным: так, для очищения и отбеливания зубов египтяне натирали их луком.

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Дальше — больше: древние греки и римляне уже неплохо разбирались в стоматологии, фиксировали расшатанные зубы и вставляли искусственные. С тех времён до наших дней дошло множество советов по уходу за зубами, многие из которых, впрочем, сегодня кажутся странными.

Как вам совет полоскать рот кровью черепахи? В Средние века люди активно пользовались разнообразными эликсирами и снадобьями для ухода за полостью рта, а вот специальных приспособлений почти не знали: зубы по-прежнему чистили пальцем, палочкой или кусочком ткани.

Тротула Салернская, знаменитая женщина-врач, жившая в XI—XII вв. , советовала так ухаживать за зубами: «После обеда прополоскать рот хорошим вином, после этого протереть зубы кусочком белой ткани и, наконец, пожевать фенхель или петрушку: эти травы способствуют приятному запаху, очищают дёсны и делают зубы очень белыми».

Во времена Людовика XIV стандартные рекомендации по уходу за зубами были такими: каждое утро надо чистить зубы кусочком тонкой ткани, пользоваться зубочистками из дерева мастики или розмарина, полоскать рот отваром шалфея в вине и обрабатывать порошком чёрного морозника с мёдом или камфарой (считалось, что это предохраняет зубы от разрушения). Неизвестно, пользовались ли этими советами все слои населения, но знать точно — в том числе и сам Людовик, пока не потерял практически все зубы. Впрочем, врачи тут не виноваты: плохие зубы были бичом аристократии того времени.

В отличие от простолюдинов, высшие слои общества могли позволить себе сладкое в неограниченном количестве, а медики, даже придворные, могли предложить только удаление.

В XVIII веке в Англии начали делать первые зубные порошки, но их состав оставлял желать лучшего: кирпичная пыль и глиняные осколки, мягко говоря, не полезны для эмали. В XIX веке состав усовершенствовали и вместо кирпичной пыли стали добавлять мел и карбонат магния. Первая зубная паста появилась в США в 1873 году.

Первую зубную щётку, которая была похожа на современную, изобрели в конце XV века в Китае. Делали её так: к концу палочки из бамбука или слоновой кости прикрепляли пучки свиной щетины. Изобретение довольно быстро завезли в Европу торговцы, но прижилось оно там далеко не сразу, и ещё несколько веков европейцы обходились тканью и палочками-зубочистками.

Изобретение нейлона в 1930-х открыло новую эру в производстве зубных щёток: в отличие от их прообразов из свиной щетины или конского волоса, они стали дешёвыми, практичными и доступными для всех. Примерно в те же годы, кстати, появилась и первая электрическая зубная щётка, хотя до современных аналогов ей ещё было далеко.

Водные процедуры

Как известно, в Античности с мытьем всё обстояло прекрасно: в одном только Риме в IV веке н. э. число публичных бань доходило до тысячи. Термы заменяли римлянам одновременно баню и клуб, и они с удовольствием проводили в них по несколько часов ежедневно. А вот с падением Римской империи для водных процедур наступили тёмные времена. Хотя, возможно, и не такие тёмные, как нам кажется?

Самый распространённый в Рунете миф о гигиене — то, что средневековые европейцы не мылись практически никогда. В пример обычно приводят Людовика XIV (несмотря на то, что он никакого отношения к Средневековью не имеет), который якобы мылся то ли один, то ли два раза в жизни и источал такой аромат, что иностранные посланники едва не падали в обморок. На самом деле европейцы, конечно же, мылись. Да, гораздо реже, чем в наши дни, но не потому, что были равнодушны к чистоте и «притерпелись» к грязи, как принято считать. Просто ванна в отсутствие водопровода и канализации была удовольствием дорогим и трудозатратным: натаскать несколько вёдер воды, нагреть их, а после процедуры ещё каким-то образом слить грязную воду. Поставь нас в такие условия, мы бы тоже вряд ли мылись дважды в день.

Ситуация с водными процедурами в Европе была неравномерной: где-то (например, в Италии, которая сохранила остатки римских традиций, и в Испании, испытывавшей на себе сильное арабское влияние) ситуация была лучше, где-то хуже. Но в целом европейцы всё-таки мылись с большей регулярностью, чем им приписывают мифы. Как пишет профессор Симона Ру в книге «Повседневная жизнь Парижа в Средние века», в обеспеченных домах были «чаны для купания, тазы для мытья головы или ног и умывальники на ножке, устанавливаемые в зале, чтобы всегда можно было помыть руки. Ванну принимали дома, если там имелись соответствующие ёмкости и служанки, чтобы принести и нагреть воды. Самые бедные должны были довольствоваться купанием в Сене — летом. Для обеспеченных парижан в столице имелись публичные бани: там парились или купались в горячей воде».

По данным налоговой переписи 1249 года, в Париже работало 26 общественных бань; по мнению многих историков, их могло быть и гораздо больше, просто некоторые уклонялись от налогов и работали неофициально. Примерно так же дело обстояло в Лондоне: у богатых — ванны и купальни дома (кое у кого даже с проточной водой!), у остальных — Темза, тазы с кувшинами и общественные бани, которых в 1374 году насчитывалось 18.

Английские бани часто располагались под одной крышей с пекарнями: жар от печей использовали для нагрева воды. Zero waste, так сказать. В Вене в том же XIV веке было 29 общественных бань, в Нюрнберге — 9. Фернан Бродель, историк, в книге «Структуры повседневности» пишет, что «бани были правилом во всей средневековой Европе — как частные, так и весьма многочисленные общественные». Конечно, баня и ванны не были ежедневной практикой, но и без них средневековые люди старались поддерживать базовые нормы гигиены — по крайней мере, каждый день мыть лицо, руки и чистить зубы.

Так что как раз в Средневековье дела с гигиеной обстояли неплохо. А вот в Новое время ситуация ухудшилась. Произошло это по нескольким причинам. Во-первых, в Европе появляется сифилис, и общие бани (в которых не только мылись, но иногда и предавались разврату) способствовали его распространению. Во-вторых, большинство тогдашних медиков придерживались теории «миазмов» (болезней, которые переносятся по воздуху) и считали, что вода открывает для них поры — а значит, чем реже человек принимает ванну, тем меньше рисков. Поэтому регулярные ванны заменились обтираниями льняной тряпицей (у богатых — смоченной во всевозможных парфюмерных средствах вроде розовой воды, у бедных — просто в воде).

Редкое мытье европейцы компенсировали по возможности частой сменой нательного белья. Как пишет Питер Уорд, историк профессор истории, в книге «Чистое тело: современная история»: «Чистота ассоциировалась у людей с чистотой одежды, в первую очередь — нательного белья. Считалось, что белое льняное белье, которое носилось под одеждой, впитывало грязь и выделения тела и очищало кожу в процессе носки».

К тому же частая смена белья (которое было легко стирать) избавляла от необходимости часто чистить верхнее платье. Его шили из дорогих материалов вроде шёлка и бархата, которые могли испортиться при стирке. Поэтому такую одежду стирали как можно реже, обходясь сухими чистками, вытряхиванием и проветриванием.

Ванны снова вошли в моду только в конце XVIII и особенно в XIX веке, когда произошёл очередной виток эволюции понятий о гигиене. Мытье, утверждает Питер Уорд, теперь отличало обеспеченных людей от низших слоев общества — по крайней мере, им было приятно так думать. А значит, чем чаще ты моешься, тем выше твой социальный статус. А вскоре и прогресс подтянулся: с внедрением водопровода и канализации ванны стали гораздо доступнее.

А что же несчастный Людовик XIV — неужели он действительно мылся два раза в жизни? Как сообщает Екатерина Мишаненкова, историк, он был всё-таки чистоплотнее, чем о нём пишут в интернете. Каждый его день начинался с длительных гигиенических процедур, включавших омовения, обтирания, причёсывание и бритье. Обтирали короля и в течение дня — если, например, «Его Величество, вернувшись с игры в мяч, сильно вспотел». Современники вспоминали, что Людовик обожал купания в реке, где для него устраивали особые огороженные купальни. Сколько раз в жизни он принимал ванну, с уверенностью сказать нельзя — но зато точно известно, что в каждой его резиденции были просторные «банные апартаменты» со всевозможными ваннами, бассейнами и парильнями. Вряд ли только для красоты.

Мытьё рук

Люди мыли руки с давних времён. Ещё древние египтяне готовили моющие средства из смеси щелочей, жира и растительных масел, ассирийцы использовали смесь щёлочи и касторового масла, а уж в Древнем Риме было множество рецептов приготовления мыла. В средневековой Европе уже как минимум с 900-х годов (а скорее всего, и раньше) мыло производили в промышленных масштабах, а обеды, по крайней мере в аристократических домах, всегда начинали с омовения рук. Учитывая, что ели тогда преимущественно с общих блюд и без приборов, такая мера выглядит оправданной: не слишком приятно есть из тарелки, где побывали грязные руки соседей по столу.

К сожалению, с пониманием связи между грязными руками и болезнями дело обстояло гораздо хуже.

Ещё в XIX веке даже врач запросто мог, завершив вскрытие трупа, безо всякого мытья рук отправиться принимать роды. Впервые о связи мытья рук и здоровья заговорил в 1848 году Игнац Земмельвейс, венгерский врач. Доктор Земмельвейс заметил, что в двух венских родильных отделениях уровень смертности рожениц был очень разным, хотя условия были практически идентичными. Разница была лишь в том, что при одной из больниц был ещё и морг, и врачи параллельно работали там. Земмельвейс заподозрил: возможно, дело в том, что врачи переносят на руках «частицы мёртвых тел». Он предложил коллегам в порядке эксперимента после каждой процедуры мыть руки и инструменты в хлорном растворе. После этого нововведения смертность женщин в родильном отделении госпиталя, где работал Земмельвейс, упала с 18% до 1%. Однако даже грандиозный успех эксперимента не смог убедить остальных врачей: сама по себе идея, что они могут быть разносчиками инфекций, казалась им оскорбительной. Дальнейшая судьба Земмельвейса сложилась трагически: его уволили с работы, он пережил нервный срыв и, никем не понятый, закончил свои дни в психиатрической больнице.

Но в последующие годы наука двигалась вперёд, врачи узнали гораздо больше о микробах и постепенно начали относиться к мытью рук всерьёз. А к началу XX века люди стали понимать, что мытьё рук — неплохая привычка не только для хирургов, но и для всех остальных. Во многом этому способствовали первые антитуберкулёзные кампании: населению активно объясняли, что туберкулёз — это не нечто, что ты наследуешь от бабушки, а то, что ты можешь подхватить, если бабушка на тебя кашлянет. Поэтому так важно соблюдать правила гигиены, в том числе почаще мыть руки.

На какое-то время люди стали буквально одержимы гигиеной (некоторые исследователи утверждают, что именно по этой причине мужчины на рубеже веков реже отращивали бороду: боялись микробов).

Но с распространением вакцин и антибиотиков привычкой мыть руки снова стали пренебрегать: поколениям «детей цветов» она казалась замшелым буржуазным предрассудком.

Только с распространением ВИЧ люди снова вспомнили о необходимости мыть руки — парадоксально, учитывая, что вирус не передаётся бытовым путём.

До пандемии, впрочем, дела обстояли не идеально. Согласно исследованию 2009 года, только 69% американских женщин и 43% мужчин мыли руки после посещения туалета, а перед едой и того меньше: 7 и 10% соответственно. Впрочем, если бы исследование проводили в этом году, показатели наверняка были бы гораздо выше: если пандемия коронавируса и принесла нам что-то полезное, так это привычку мыть руки при каждом удобном случае.