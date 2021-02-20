Ребёнок не хочет ничего есть. Рассказываем, что делать родителям

Ребёнок отказывается от еды, а мы по привычке начинаем: «Давай ещё ложечку», «Мясо не съешь — не вырастешь». Но можно ли говорить такое детям и что вообще делать, если они не хотят есть? Виктория Тарабаничева, психолог, гештальт-психотерапевт ответила на этот вопрос.

Прежде всего задайте себе вопрос: «Совсем ничего ребёнок не ест?» А далее ещё раз спросите себя: «Что мне известно о том, что ест мой ребёнок?»

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Составьте список того, что ребёнок ест и пьёт. Посмотрите внимательно, что именно даёт ему энергию. Бывает, например, что родители могут быть не в курсе о перекусах ребёнка по дороге из школы.

Если ваш ребёнок — дошкольник и основное время проводит в детском саду, то узнайте у воспитателя, из чего состоит рацион. Воспитатель жалуется, что ребёнок не притрагивается к еде? Задумайтесь: может быть, причина в грубом обращении? Или, может быть, ребёнок всё-таки ест, просто не суп и котлеты, а хлеб (с добавкой) и компот.

Спросите у своего ребёнка: «Как тебе сегодня еда в детском саду? Что ты хочешь на ужин?» Вовлекайте вашего ребёнка в процесс обсуждения меню на неделю. Уточняйте его предпочтения. Так вы будете транслировать ему важное послание: «Я тебя вижу и слышу. Ты есть. Я с вниманием отношусь к твоим потребностям».

Сколько бы лет ни было вашему ребёнку, создайте все условия для сохранения им границ в контакте с едой:

давайте ребёнку возможность ощутить голод и жажду;

позволяйте выбирать, что он сам хочет есть, а что не хочет;

разрешайте самостоятельно определять количество еды;

дайте ему возможность определять начало и окончание приёма пищи.

Всё это позволит ребёнку сохранить чувствительность к своим потребностям и возможностям, изменениям своего желания, аппетита, способности что-то проглотить, а что-то выплюнуть.

Для того чтобы процесс приёма пищи был для всех в радость, попробуйте следующие рекомендации:

1. Создайте традицию — ужин всей семьёй.

Если в будни графики сложно совместить, то сделайте это в ваш выходной день. За совместным приёмом пищи обсудите, как у кого прошёл день. Соблюдайте важные принципы:

Уберите все планшеты, телефон, телевизор, не отвлекайтесь на звонки и СМС.

Предлагайте ребёнку попробовать разные продукты. Если в прошлый раз он отказался от брокколи или кабачка, то есть вероятность, что именно в этот раз попробует. Известно, что ребёнку надо увидеть или попробовать новую пищу 7−9 раз, чтобы захотеть её съесть.

Не заставляйте ребёнка есть, если он не хочет. Предложите просто пообщаться. Спросите, как у него прошёл день, что его порадовало, а что огорчило. Проявите эмпатию. Возможно, вы и сами не заметите, как ребёнок начнёт есть в процессе вашего разговора.

2. Избегайте фраз вроде «Съешь ложечку за маму, за папу, за бабушку».

Так вы транслируете ребёнку, что хорошие отношения с близкими важнее его собственных потребностей. Не используйте злые манипуляции и шантаж: «Пока всё не съешь до конца, планшет не получишь».

Следите за тем, как именно вы предлагаете еду ребёнку. На что похоже ваше сообщение. Например, фраза «Если ты не будешь есть мясо, ты не вырастешь, останешься хилым и слабым и все мальчишки будут тебя бить» звучит как нотация c негативным прогнозированием.

Используйте фразы вроде «Попробуй, пожалуйста, кабачок. Я сегодня иначе его приготовила». Если ребёнок отказывается, спокойно принимайте его мнение. Если вам сложно принять отказ, вам обидно (вы так долго тушили кабачки), то консультация психолога может помочь и вам. Ребёнок не должен быть в ответе за реакции взрослого. Обратите внимание, как питаются все остальные члены семьи. Если папа ест жареную картошку и сосиски, а ребёнку вы предлагаете филе курицы на пару и цветную капусту, то вполне вероятно, что он будет протестовать.

Определите свои установки в отношении еды. Какую пищу вы считаете полезной и почему? Что следует считать вредным и почему? Если вы любите яблоки, должен ли ребёнок тоже любить яблоки или он должен их есть по каким-то другим причинам? Может ли ребёнок полагаться на свои вкусовые предпочтения?

Определите свои ценности. Если на словах вы пытаетесь привить ребёнку любовь к ЗОЖ, но при этом сами любите чипсы и кока-колу, значит, здоровое питание не является ценностью в вашей семье. Ценность — это не то, что человек декларирует, а то, во что вложены силы.