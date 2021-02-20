Эхо недели: уборка снега в Слуцке, «потяжелевшие» жировки, обыски у журналистов и правозащитников

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На этой неделе случчане «отходили» от последствий циклона Volker, удивлялись суммам в платёжках за коммунальные услуги и вместе со всеми белорусами следили за новостями об обысках и судах. Об этом и многом другом — в обзоре «Кур'ера» о событиях за неделю.

В городе и районе

  • В ЖКХ рассказали, как убирают снег, который остался после циклона. По словам специалиста, в городе на расчистке снега была задействована вся техника Слуцкого ЖКХ. Коммунальщики работали круглосуточно. Руководитель ЖКХ Николай Воронько попросил случчан отнестись к ситуации с пониманием.
Чистили снег и праздновали свадьбы. Как прошел сегодняшний день (фото)
Фото: Алексей Скрынников
  • 23 февраля отменяются два рейса «дизелей», курсирующих между Слуцком и Солигорском. Причина — ремонт железнодорожных путей.
  • С 16 февраля в Слуцкой больнице снова заработал компьютерный томограф.
  • Жителям Слуцка пришли жировки за январь. Суммы в них заметно больше, чем в тех, что за декабрь. «Кур'ер» разбирался почему.
Почему у жителей Слуцка «потяжелели» жировки в январе
Жировка за январь в слуцкой «двушке»

Политика

В воскресенье, 14 февраля, в программе «Неделя» на телеканале СТВ под песню «Накажи их, Боже, накажи» показали известных белорусов Анжелику Агурбаш, Александру Герасименю, Виктора Бабарико и других. Потом слова поменялись на «Сохрани их, Боже» и на экране появились делегаты ВНС.

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Во вторник силовики пришли к руководству Белорусской ассоциации журналистов, и к журналистам, и к правозащитникам в разных городах. У многих прошли обыски.

В четверг вынесли приговор журналисткам Катерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой. Они 15 ноября 2020 года вели стрим с «Площади перемен». Судья Наталья Бугук признала журналисток виновными по ч. 1 ст. 342 УК. Девушки получили по 2 года колонии.

По два года лишения свободы. В Минске вынесли приговор двум молодым журналисткам «Белсата»
Фото: TUT. BY
Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Пресс-служба Генпрокуратуры уточнила: «Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Роману Игоревичу телесных повреждений не установлена».

Три предприятия Слуцка внесли в список градообразующих. На заседаниях органов управления градообразующих предприятий имеют право присутствовать уполномоченные представители Александра Лукашенко в Минской области.

Случчане, вернувшиеся в ВНС, выступили перед своими трудовыми коллективами. Вот что рассказал директор одного из предприятий. А вот, что рассказала заведующая детским садом.

Происшествия

  • В воскресенье в Солигорске задержали педофила. Он в подъезде многоэтажки, угрожая ножом десятилетней девочке, совершил с ней действия сексуального характера. Подозреваемого «взяли» на вокзале при попытке покинуть город. Его проверяют на причастность к преступлениям в Слуцке.
  • В воскресенье в деревне Ковержицы Слуцкого района сгорел заброшенный дом. Всего в деревне было четыре дома, а теперь осталось три. Из них жилые — два.
В Слуцком районе выгорело четверть деревни
Фото: Слуцкий РОЧС
  • В Слуцке загорелась котельная деревообрабатывающего предприятия. Его работник отравился продуктами горения и попал в больницу.

Люди

Случчанин Николай Анципович — ветеран Афганистана. Он рассказал «Кур'еру» о том, что было самым сложным на войне, как поступали с трусами, о солдатском везении, какие приказы не выполняли, об отношениях с афганцами и как война изменила его характер.

«Когда начинается бой, делаешь, что должен». Что вспоминает случчанин, ветеран Афганистана, через 35 лет после войны

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Фото: Ольга Паздерина
  • В деревне под Слуцком люди благоустраивают территорию дружно и за свой счёт. Посмотрите, что получается.
  • В Слуцке отметили День памяти воинов интернационалистов. «Кур'ер», по традиции, сделал фоторепортаж.

Как в Слуцке отметили День памяти воинов-интернационалистов (фото)
  • Также «Кур'ер» впервые опубликовал кадры из видео 20-летней давности. На этом видео случчанин Сергей Дубинка, ветеран-«афганец», вспоминает о войне.
  • Посмотрите наш маленький «ламповый» репортаж со свадебной выставки, которая прошла в День влюблённых в Слуцком ЗАГСе.

  • Валентина и Евгений Чупахины продолжают рассказывать читателям «Кур'ера» про своё путешествие по Бразилии. Вот их рассказ про жизнь города Форталеза.
  • В нашей очередной подборке ретрофото показываем, как выглядел Слуцк в советские времена.
  • А вот какие животные попали в объективы фотоловушек в зимних лесах под Слуцком.

Какие животные попали в фотоловушки в зимних лесах под Слуцком. Фото