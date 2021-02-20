Топ-3 вредные привычки, которые могут испортить любое утро. Проверьте, не страдаете ли из-за них вы

Утренний распорядок дня — это важная часть заботы о себе, которая влияет на уровень энергии и продуктивность в течение дня. Huffpost попросил экспертов рассказать о наиболее распространённых утренних ошибках поведения и простых способах их исправить.

Ошибка № 1: переставлять будильник

Кажется, что ещё десять минуточек сна организму пойдут только на пользу — но на самом деле это не так, предупреждает Никет Сонпал, терапевт из Нью-Йорка и преподаватель медицинского колледжа Туро.

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Такой прерванный сон хоть и кажется приятным, но не восстанавливает силы. Кроме того, вы можете нарушить более длительные периоды REM-сна, которые обычно возникают рано утром. Частые перерывы в естественном цикле сна связывают с неблагоприятными последствиями: от когнитивных проблем и депрессии до проблем обмена веществ.

«Если вам хочется дольше поспать утром, лучше перевести часы на 15 минут позже с вечера и всё-таки проснуться в назначенную минуту, когда зазвенит будильник, — говорит Сонпал. — И если для этого вам нужен действительно раздражающий сигнал будильника, установите его».

Ошибка № 2: позволять телефону «направлять» ваше сознание

По словам Наоми Паррелла, терапевта из медицинской группы Университета Раша, ещё одна частая утренняя ошибка — пользоваться смартфоном, когда даже не выбрался из-под одеяла.

Как говорит Паррелла, если первое, что вы делаете утром, — это проверяете почту и просматриваете соцсети, то вы, по сути, позволяете вещам, находящимся вне вашего контроля, «захватить» ваши самые первые мысли и чувства дня.

Сейчас самое время быть внимательным к своим границам. Ничего страшного, если вы первым делом тянетесь к телефону, потому что это ваш будильник; хуже, если вы тут же заходите в интернет.

Вместо этого после пробуждения сделайте несколько глубоких вдохов. Выполните лёгкие упражнения: зарядку или растяжку. Скажите «доброе утро» семье. Выпейте немного воды.

Ошибка № 3: сразу же едим сахар

«Сахар и продукты глубокой переработки на завтрак вызывают гормональный сдвиг в организме, — говорит Паррелла. — Теперь ты будешь словно на американских горках: то голоден, то угрюм, то очень хочешь сладкого».

Эксперты предупреждают, что завтрак может быть самым проблемным приёмом пищи за день в том, что касается добавленного сахара: тут и соки, и хлопья с мюсли, и смузи с йогуртами.

Нет необходимости полностью отказываться от сахара, но стоит потреблять его осознанно и контролируемо. Исправить тяжёлое утро поможет не сладость — а движение в распорядке дня: «Можно добавить небольшую прогулку или несколько упражнений йоги. Но хуже всего, если от потребления сахара вы тут же перейдёте к сидению сначала в машине, а потом на стуле много часов подряд».