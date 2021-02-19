Долг платежом красен. С 15 июля судебные исполнители смогут лишать водительских прав

С 15 июля взыскивать долги будут по новым правилам — внесены изменения в Закон РБ «Об исполнительном производстве». Как ожидается, законодательные новшества помогут судебным исполнителям в их деятельности. В частности, у них появится больше полномочий.

Например, для обеспечения возврата долга по исполнительным документам судебные исполнители смогут изымать водительские права (то есть временно ограничить права должника на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами), права на охоту.

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Об этом сообщает «Беларусь сегодня» со ссылкой на Екатерину Ляхову, консультанта управления правового обеспечения Главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции.

Применение таких мер должно мотивировать должника к скорейшему погашению задолженности, чтобы отменить ограничения. Эти меры существуют и сегодня, но принять их может только суд. С 15 июля принятие данных мер будет осуществляться на основании постановления судебного исполнителя.