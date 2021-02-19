«Мы за мирную, стабильную страну». Участница ВНС от Слуцка рассказала о впечатлениях от форума

Участники VI Всебелорусского народного собрания проводят встречи в рабочих группах, делятся впечатлениями и мнениями. Елена Гатило, руководитель ГУО «Ясли-сад № 13 г. Слуцка», рассказала коллективу о наиболее интересных моментах форума, сообщает «Слуцкий край».

— Всебелорусское народное собрание — важный представительный форум, поразивший масштабом, насыщенностью тем и эмоциями. Я присутствовала на форуме в составе делегации из Слуцка. Конечно, никого не оставил равнодушным доклад Александра Лукашенко, в котором были затронуты самые важные проблемы нашего государства, затронуты основные темы общества. Отрадно, что глава государства акцентировал внимание аудитории на актуальных вопросах в сфере образования, в том числе поручил Министерству образования разработать новые подходы к начислению заработной платы учителям и работникам в этой сфере.

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Это правда, что семья по-прежнему остаётся одной из главных ценностей в нашей стране, и в дальнейшем планируется государственная поддержка семей, в том числе не только многодетных. Также Александр Лукашенко рассказал о подготовке будущих учителей, о приёме на работу в эту непростую профессию. Ведь педагог, воспитатель должен быть не только опытным специалистом, но и обладать коммуникативными навыками.

На форуме было много интересных мнений по различным вопросам, дискуссионные площадки, можно было увидеть известных людей нашей страны. Форум определил курс на будущее Беларуси. Что это будет, зависит от каждого из нас. Делегаты приняли резолюцию о том, что мы за мирную, стабильную, социально ориентированную страну, — сказала Елена Гатило.

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