Солигорск в «лидерах» по коррупционным преступлениям. «Попало» и слуцким медработникам

В 2020 году на территории Минской области органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, выявлено 261 коррупционное преступление. Размер ущерба — 873 238,32 рубля, из них возмещено 783 606,22 рубля. Об этом пишет str3.by.

Наибольшее количество преступлений учтено по Минскому району — 77, Солигорскому (43), Борисовскому (33), Несвижскому (19) и Молодечненскому (18) районам. Взяточничество — 138 случаев. Злоупотребление служебными полномочиями — 72 случая.

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Не обошлось без коррупции в медицине. По фактам неоднократного получения взятки за выдачу фиктивных листков нетрудоспособности в 2020 году вынесены обвинительные приговоры в отношении медицинских работников учреждений здравоохранения, расположенных на территориях Слуцкого, Солигорского, Любанского районов.

Большинство хищений совершено руководителями, их заместителями, главными инженерами и главными бухгалтерами организаций, в том числе частной формы собственности.

Предметом хищения, как правило, являлись: топливо, строительные и иные материалы, запчасти к технике, денежные средства.

Ряд коррупционных преступлений, связанных с незаконным завладением имущества, выявлен в ходе проверок деятельности должностных лиц первичных профсоюзных организаций в Солигорском районе.