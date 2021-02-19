На некоторых остановках в Слуцке в расписании зачеркнули несколько рейсов автобуса № 3. Кто это сделал

Случчанка Анна заметила, что на остановке «Рынок» на табличке с расписанием зачёркнуты некоторые рейсы маршрута № 3. Она обратилась в редакцию «Кур'ера» с вопросом, кто это сделал: сам автопарк или, может быть, хулиганы.

Позже «Кур'ер» заметил, что также зачёркнуты рейсы этого автобуса и на остановке «Аптека».

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Как рассказали нашему корреспонденту в автобусном парке № 2 Слуцка, таблички действительно исправляли работники автопарка. Зачёркнутые рейсы не выполняются с 26 ноября.

В ТЕМУ. С 22 февраля в Слуцке сместят расписание некоторых городских автобусов и отменят один рейс маршрута № 3