С витражами, мойкой для колёс колясок и лап животных. В Солигорске строится LONDON

В микрорайоне индивидуальной застройки, известном как «Шанхай», началось строительство нового многоэтажного дома необычной архитектуры и повышенной комфортности — LONDON. Сейчас над крышами приземлённых домов виден только кран, который нарушает привычный пейзаж.

Строительство идёт на свободном пятачке у перекрёстка улиц Строительная и Шахтёрская. Территория обнесена плотным забором. Стены будущего дома возводятся из красного кирпича, на стройке работают несколько человек.

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Встретил меня во дворе стройплощадки молодой человек, назвавшийся прорабом.

«Пожалуйста, не фотографируйте, — сказал он. — Из-за снежных заносов, морозов территория не соответствует тому, что будет летом, когда закончим строительство жилого дома. Наш дом будет первым и единственным в городе такой архитектуры и повышенной комфортности», — сказал прораб и повёл меня в стоящий рядом вагончик.

Мужчина рассказал, что дом будет в шесть этажей на 26 квартир. В подъезде будет оригинальная лестничная клетка с витражным остеклением на всю высоту дома. Поэтому в подъезде будет очень светло. Лифт также будет с остеклёнными дверями и витражами.

На первом этаже выделено просторное место для детских колясок с мойкой колёс и лап животных, а также место для вахтёра.

Все квартиры с высотой потолков три метра. На верхнем этаже будут две квартиры в два уровня со вторым светом и витражным остеклением.