В магазине «Красный пищевик» - акции и скидки

У «Красного пищевика» — новые акции.

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До самого конца февраля в фирменной сети:

драже «Изюм в шоколаде», 1 кг — за 10,08 руб. вместо 11,66;

зефир «Ванильный» в шоколаде", 1 кг — за 9,79 руб. вместо 11,40;



зефир «Звёздный», 1 кг — за 6,19 руб. вместо 6,67;



зефир «Клюквенный», 1 кг — за 6,34 руб. вместо 6,67;



зефир «Ёшик» банановый с творогом, 180 г — за 3,02 руб. вместо 4,16;



мармелад «Апельсиновые и лимонные дольки», 1 кг — за 5,83 руб. вместо 6,69;



паста арахисовая, 300 г — за 5,13 руб. вместо 6,42;



2 по цене 1: зефир «Zephir» с ароматом сливок, 2 упаковки по 180 г — за 1,90 руб.

А ещё появились подарочные сертификаты на 10 рублей. Растопим зиму своей любовью к сладостям!

Найти фирменный магазин «Красный пищевик» в Слуцке легко. Он расположен в доме № 150 по улице Ленина, прямо напротив гостиницы «Слуцк». Также рядом есть медицинская лаборатория «Синево». Если идти от центра города в сторону Молодёжного центра, то магазин находится в здании сразу за 58-м магазином.

Магазин «Красный пищевик» работает:

понедельник-пятница — с 09.00 до 19.00;

суббота-воскресенье — с 09.00 до 18.00;



санитарный день: последний день месяца.

Телефон: +375 44 460 66 77.

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279