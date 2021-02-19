На рынке продают только соленья, маринады, фасоль, семечки, закатки. Работают две палатки с овощами и фруктами. Остальные ряды пустые, рабочий отбивает застывший наст снега на дорожке между ними. Цены указаны по состоянию на пятницу, 19 февраля.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
- Капуста пекинская — 2,8 рубля
- Помидоры — 4,5 рубля
- Огурцы — 3,8 рубля
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (1 кг)
- Фасоль — 1 рубль (200 граммов)
- Бобы — 2 рубля (ведёрко)
- Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр).
Фрукты
- Гранат — 5,5 рубля
- Яблоки — 4,5 рубля
- Виноград — 4,8 рубля
- Апельсины — 4,8 рубля
- Мандарины — 4,5 рубля
- Лимоны — 4 рубля
- Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху)
- Хурма — 2,8 рубля
- Грейпфрут — 6 рублей
- Орех грецкий — 15 рублей.
Приправы
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов).
Мёд
- Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра)
- Мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.
Маринады, соленья
- Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
- Капуста суточная — 4 рубля (1 кг)
- Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)
- Морковь «по-корейски» — 6 рублей (1 кг)
- Свёкла — 6 рублей (1 кг)
- Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра).
Рыба
- Сельдь — 4 рубля (1 кг)
- Скумбрия — 5 рублей (1 кг).
Шерстяные носки, пинетки
- Пинетки детские — 4 рубля.