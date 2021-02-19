На рынке продают только соленья, маринады, фасоль, семечки, закатки. Работают две палатки с овощами и фруктами. Остальные ряды пустые, рабочий отбивает застывший наст снега на дорожке между ними. Цены указаны по состоянию на пятницу, 19 февраля.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля

Капуста пекинская — 2,8 рубля

Помидоры — 4,5 рубля

Огурцы — 3,8 рубля

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (1 кг)

Фасоль — 1 рубль (200 граммов)

Бобы — 2 рубля (ведёрко)

Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)

Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр).

Фрукты

Гранат — 5,5 рубля

Яблоки — 4,5 рубля

Виноград — 4,8 рубля

Апельсины — 4,8 рубля

Мандарины — 4,5 рубля

Лимоны — 4 рубля

Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху)

Хурма — 2,8 рубля

Грейпфрут — 6 рублей

Орех грецкий — 15 рублей.

Приправы

Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов).

Мёд

Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра)

Мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)

Капуста суточная — 4 рубля (1 кг)

Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)

Морковь «по-корейски» — 6 рублей (1 кг)

Свёкла — 6 рублей (1 кг)

Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)

Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра).

Рыба

Сельдь — 4 рубля (1 кг)

Скумбрия — 5 рублей (1 кг).

Шерстяные носки, пинетки