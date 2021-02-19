На рынке продают только соленья, маринады, фасоль, семечки, закатки. Работают две палатки с овощами и фруктами. Остальные ряды пустые, рабочий отбивает застывший наст снега на дорожке между ними. Цены указаны по состоянию на пятницу, 19 февраля.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
  • Капуста пекинская — 2,8 рубля
  • Помидоры — 4,5 рубля
  • Огурцы — 3,8 рубля
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (1 кг)
  • Фасоль — 1 рубль (200 граммов)
  • Бобы — 2 рубля (ведёрко)
  • Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр).

Фрукты

  • Гранат — 5,5 рубля
  • Яблоки — 4,5 рубля
  • Виноград — 4,8 рубля
  • Апельсины — 4,8 рубля
  • Мандарины — 4,5 рубля
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху)
  • Хурма — 2,8 рубля
  • Грейпфрут — 6 рублей
  • Орех грецкий — 15 рублей.

Приправы

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов).

Мёд

  • Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра)
  • Мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

  • Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)
  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
  • Капуста суточная — 4 рубля (1 кг)
  • Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)
  • Морковь «по-корейски» — 6 рублей (1 кг)
  • Свёкла — 6 рублей (1 кг)
  • Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)
  • Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра).

Рыба

  • Сельдь — 4 рубля (1 кг)
  • Скумбрия — 5 рублей (1 кг).

Шерстяные носки, пинетки

  • Пинетки детские — 4 рубля.