Государство потеряет и налоги, и рабочие места. Бизнес раскритиковал предложения КГК по предпринимателям

Воплощение в жизнь предложений Комитета госконтроля по налогам и отчислениям для ИП не только создаст новые препятствия для предпринимательской деятельности, но приведёт к снижению налоговых поступлений и сокращению рабочих мест. Так считают в Республиканской конфедерации предпринимательства.

— Реализация предложений КГК приведёт к дальнейшему снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, усложнению налогового администрирования, сокращению количества рабочих мест и легальной экономической активности в целом. Что в условиях мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, является недопустимым и подрывает конкурентоспособность белорусской экономики, — заявил Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства.

По его словам, уже есть случаи, когда кто-то собрался зарегистрироваться в качестве ИП, задумался, стоит ли это делать, и решил подождать, как будут развиваться события. Ухудшение условий для предпринимательства будет способствовать снижению предпринимательской активности.

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Повышение налогов дискриминирует некоторые виды деятельности

Как пишет TUT. BY, в конфедерации считают, что указанное в качестве обоснования для отмены единого налога предположение КГК о возможности «быстрого обогащения» некоторых предпринимателей нарушает принцип равенства налогообложения и дискриминирует их по признаку размера получаемых доходов. Дискриминационным представители бизнес-сообщества называют также предложение о повышении ставок налога при упрощённой системе налогообложения до размеров подоходного налога для ИП, оказывающих услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские.

— Кроме того, некоторые абзацы предложений содержат огульное обвинение ИП, оказывающих такие виды услуг, в участии в незаконных схемах минимизации налогообложения и отчислений в ФСЗН, что прямо нарушает принцип презумпции добросовестности плательщика. Фактически КГК предлагает освободить правоохранительные органы от необходимости расследовать налоговые правонарушения, выявлять виновных и доказывать их вину. Вместо этого предлагается значительно ограничить определённые виды предпринимательской деятельности.

Представитель конфедерации не согласен с предложениями, которые касаются так называемых высокодоходных видов деятельности, указывая, что их деятельность часто требует высокой квалификации специалистов, на подготовку которых были затрачены немалые ресурсы. Он считает, что интеллектуальный ресурс не менее важный, чем материальный, и призывает его не обесценивать.

— При написании данного письма КГК не учитывает аспекты налогового законодательства. Стоит отметить, что согласно статье 2 Налогового кодекса установлены принципы налогообложения в Республике Беларусь, а в части 2 указанной статьи установлено, что не допускается установление налогов, сборов (пошлин) и льгот по их уплате, в том числе создающих в нарушение Конституции и принятых в соответствии с ней законодательных актов препятствия для осуществления предпринимательской и другой деятельности организаций и физических лиц, кроме запрещённой законодательными актами, — продолжает Андрей Копыток.

«Потолок» по снятию наличных уведёт часть деятельности в тень

— Высокая доля наличных платежей в Республике Беларусь вызвана не желанием населения избежать налогообложения, а необходимостью защиты собственных сбережений (особенно при приобретении недвижимости и иного значительного имущества). В условиях экономических кризисов, девальваций, а также высокой стоимости банковских услуг, к сожалению, граждане не могут запланировать что-то на ближайшую пятилетку, — говорит Андрей Копыток.

Введение комиссии за снятие наличных денег в размере 13% представители бизнеса видят как посягательство на право собственности, которое вместо увеличения доли безналичных платежей может способствовать уходу от легальной экономической активности. Соответственно, предложение, нацеленное на сокращение наличного денежного оборота, будет не сокращать размер теневой экономики, а порождать её и расширять за счёт подрыва доверия населения к национальной валюте и действиям правительства.

В конфедерации не видят необходимости принятия предлагаемых мер с точки зрения экономического эффекта, с учётом расходов на реализацию и социальных последствий.

— Пример одного выявленного предприятия, применяющего незаконные, по мнению КГК, схемы минимизации налогообложения, не может быть достаточным основанием для изменения законодательства и нарушения принципа стабильности налогообложения. Более того, выявление силами КГК таких правонарушений свидетельствует как раз о том, что действующее законодательство позволяет их выявлять и привлекать виновных лиц к ответственности.

Конфедерация подготовила письмо на адрес Минфина и правительства с обоснованием своей позиции по предложенным КГК изменениям.

— Мы считаем, что важно не наращивать конфронтацию между бизнесом и государством, а ежедневно конструктивно вести диалог бизнеса, власти и гражданского общества. Диалог должен быть основан на конкретных фактах и расчётах. В Индексе делового оптимизма, над которым сейчас работаем, мы в том числе поставили вопрос касательно данного письма. Также конфедерация сейчас готовит программу VI Недели белорусского предпринимательства и третьего Республиканского делового форума «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия, приоритеты, перспективы консолидации», приглашения на который мы направляем правительству, профильным министерствам, властям из регионов. Это одна из важных диалоговых площадок для обсуждения этих вопросов, — считает представитель Республиканской конфедерации предпринимательства.

РАНЕЕ. Отмена единого налога и упрощённая система налогообложения: какие изменения готовят для ИП

