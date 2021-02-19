«После их ухода я только плачу». К жительнице Слуцка из «холодного дома» приходила комиссия (что сказали специалисты)

У Натальи Полуниной, пенсионерки из Слуцка, о которой «Кур'ер» писал в январе этого года, побывала комиссия ЖКХ. Специалисты жилищно-коммунальной службы пришли к ней после того, как женщина обратилась к главе района Андрею Янчевскому. Они должны выяснить, соответствуют ли условия проживания в арендной квартире нормативным требованиям, и как решить проблемы «холодного дома».

«Не знаю, надеяться на что-то или нет. Снова жду»

«Комиссия пришла в четверг, 11 февраля, в составе пяти человек. Они не представились, кроме одной женщины — Елены Леонардовны. Походили по дому, потрогали батареи, посмотрели окна, потолок, пол.

Реклама

Специалисты сказали, что окна не гнилые, потолок на голову не падает, а то, что топлю круглосуточно, так и другие топят. На мои слова о том, что стены тонкие и не держат тепло, они сказали, что приборов таких у них нет — это в их компетенцию не входит. Так ведь стены я сама не сделаю толще, дом ведь государственный, а не мой. Так построили, конструкция такая.

Молодой человек делал какие-то замеры. Не знаю какие — мне они ничего не объясняли. Сотрудники ЖКХ пришли к обеду, когда я с утра уже несколько часов топила и батареи были тёплые. Спросили, почему окна забиты. Пять окон из шести у меня обиты полиэтиленом, а одно — поролоном. Так ведь понятно почему — дует же из-под подоконника и вокруг рам.

Акт проверки они при мне не писали и на подпись не давали. Когда я спросила, и что же дальше, Елена Леонардовна мне ответила: «Или вам что-то дадут, или капитальный ремонт сделают, но это будет ещё зависеть и от БТИ. Вас уведомят».

После их ухода я только плачу. Прямо депрессия какая-то. Всю жизнь работала и я, и мама, и вот на старости лет так мучиться… За что мне такое?!

Когда приходят люди от власти, ждёшь всё-таки, что отнесутся по-человечески, поймут. Ведь сами они не согласятся жить в таких условиях. Если захотеть, то ведь решение найти можно.

Сколько раз ходила, просила, чтобы устранили эту путаницу с номерами квартир и довели хотя бы приватизацию до конца. Если бы не их ошибка, я бы давно всё сделала. Я согласна и по-другому решить: сдать эту квартиру взамен на меньшую, две комнаты мне хватит, лишь бы тёплая была.

Я настолько устала от всех этих проблем, здоровья нет, сил нет. Не знаю, надеяться на что-то или нет. Снова жду", — рассказала Наталья Полунина.

Разговор «Кур'ера» с пожилой случчанкой состоялся в пятницу, 19 февраля. На момент публикации уведомление от ЖКХ Наталья ещё не получила, также к ней пока не приходили специалисты из БТИ. Редакция будет следить за развитием событий и расскажет, какое решение примет комиссия.

В ТЕМУ. Что в госжилье обеспечивает наймодатель, а что — наниматель. Разъяснение Слуцкого ЖКХ