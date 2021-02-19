«Люди собирают деньги и делают всё за «свой счёт». По какому принципу живут в деревне Городище, что рядом со Слуцком

Деревенская зима отличается от городской: она пропитана дымом от печей, искристая от залитых солнцем снежных полей… И так хочется вернуться в своё беззаботное детство. Забросив в машину газеты «Кур'ер» и подарки для местных жителей, в четверг, 18 февраля, я поехала в Городище, чтобы хоть немного восстановить воспоминания.

В Городище намного больше снега, чем в Слуцке. Жители сами расчищают его вручную. Да и снег здесь белый, без налёта городской и житейской пыли. Снег бережно укрывает невысокие дома. Они либо новые, либо с хорошим ремонтом. Старых практически нет.

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В Городище есть староста — Галина Грак. Она отвечает за уют деревни и комфорт, организовывает сельчан на добрые дела. Дорогу нужно от снега прочистить, лампочку в уличном фонаре заменить или навести порядок на кладбище — неважно — Галина смело берётся за любое дело. Все жители помогают ей, им приятно работать на благо родной деревни. Хочу отметить, что полагаются все исключительно на собственные силы.

Многие пишут, что в деревне жить плохо: нет работы, нет нормальных дорог, нет поликлиники и так далее. К Городищу это не относится. Если чего-то не хватает для жизни, люди собирают деньги и делают всё за «свой счёт». Ни от одного жителя я не услышала жалобы на трудности. Таких дружных людей я давно не встречала.

Сельчане стараются улучшить деревню. Недавно в ней появился свой парк и музей (побывать в нём мне, к сожалению, не удалось).

Не забыли жители и про детей. Для них организована детская площадка.

Также на деньги сельчан была построена и каплица на кладбище.

Есть в деревне и фельдшерско-акушерский пункт. О враче, работающем там, жители отзываются с теплотой в сердце: «Хорошо, что у нас есть амбулатория и замечательный Александр Васильевич. Добрейшей души человек и профессионал».

Рядом с ФАПом находится магазин, благодаря которому не нужно ездить за продуктами в город.

Массу позитива я привезла из этой поездки (а ещё целый пакет яблок и карман конфет). И в очередной раз вспомнила о том, что начинать перемены в лучшую сторону нужно в первую очередь с себя. Именно по этому принципу живёт деревня Городище.

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