Geely Coolray с момента появления на рынке зарекомендовал себя как высококлассный и качественный автомобиль. Именно благодаря этому он заслужил звание бестселлера. И есть ещё масса плюсов, из-за которых этот автомобиль выбирает всё большее количество людей.

Дизайн Geely Coolray

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Дизайн экстерьера — первое, что бросается в глаза. И вполне закономерная реакция — восхищение и дань уважения к работе, которую проделала шанхайская студия дизайна. Даже почерк Питера Хорбери, на наш взгляд, ярче всего выражен именно в этой модели Geely. Coolray выделяется из общего потока автомобилей, у него свои неповторимые черты, и, даже увидев его издалека, не будет сомнений в том, что это за автомобиль.

Дизайн интерьера Geely Coolray ничуть не уступает дизайну экстерьера. Обустройство продумано до мелочей и всецело направлено на повышение уровня комфорта и безопасности тех, кто находится в автомобиле. Заботу о пассажирах подчёркивает высокое качество материалов отделки салона.

Панорамная крыша — ещё одна причина, по которой стоит обратить внимание на этот автомобиль. Такая крыша особенно порадует тех, кто станет вашим пассажиром и будет располагаться на ряде задних сидений.

Технические характеристики Geely Coolray

Под капотом Geely Coolray Вас ожидает полуторалитровый бензиновый мотор с турбонагнетателем мощностью 170 лошадиных сил. С такой начинкой Coolray разгоняется до сотни всего за 7,9 секунды. При этом расход топлива просто смешной — в среднем 6,4 литра на 100 километров. В целом Вы получаете резвый автомобиль, отличающийся экономичностью, который идеально выполняет все команды водителя.

Специальное предложение от «Лакшери Моторс Плюс»

Для тех, кто высоко оценил Geely Coolray, но не успел порадовать себя его покупкой, «Лакшери Моторс Плюс» на Орловской, 88 и Маяковского, 2 подготовили крайне выгодное предложение. Geely Coolray распродаются по ценам прошлого года, а в качестве дополнительного бонуса Вы получаете ещё и комплект зимней резины.

Если Вы не были готовы к такому выгодному предложению, а заполучить новенький Coolray очень хочется — приезжайте в любой из наших салонов и даже без первоначального взноса оформляйте кредит по ставке от 7,9% годовых в белорусских рублях.

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