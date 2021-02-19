Неделю назад «Кур'ер» рассказывал о Валентине и Евгение Чупахиных, которые на несколько месяцев отправились в Бразилию. Несмотря на коронавирус, молодые люди решились на длительное путешествие и хотят объехать всю страну. Валентина — случчанка. Супруги ведут «онлайн-дневник» своей поездки для читателей «Кур'ера».

Во второй публикации Валентина и Евгений рассказали «Кур'еру» про жизнь города Форталеза, где они задержались.

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«До приезда в Бразилию и‚ соответственно‚ в город Форталеза нам ничего не было известно ни об этой стране, ни о культуре, ни о людях, которые здесь живут, — рассказывает Валентина. — Лишь масса стереотипов, носящих в основном неприятный оттенок, и скупая информация в интернете.

Прожив здесь практически месяц, у нас уже сложилось некоторое мнение об этом городе. Спешим поделиться и с вами своими впечатлениями.

Первое, с чем сталкиваешься, когда приезжаешь в этот город — невероятная жара и духота. Спастись от них не получается нигде. В ночное время температура не опускается, единственное отличие — это отсутствие жгучего солнца. Последствия такой погоды — постоянно влажные вещи; мокрое, липкие тело; множество разного вида насекомых.

Второе, что сразу привлекает внимание, — шум. Он повсюду. Бразильцы сами по себе очень энергичные, активные люди. На темперамент, очевидно, в том числе оказывает влияние круглогодичная жара. Плюс сюда примешиваются звуки города‚ и получается сумасшедший коктейль из громких разговоров, музыки, сигналов мотоциклов, мопедов, машин, автобусов, криков продавцов всевозможных товаров. Из-за этой активности возникает внутреннее напряжение.

Здесь очень хаотичный трафик на дорогах, многие даже не включают поворотники, в том числе и когда поворачивают на другую улицу. О пропуске пешеходов даже и речи не идёт. Такого понятия в этом городе, нам кажется, вообще не существует. Поэтому переход дороги на красный свет или в любом понравившемся месте — вполне нормальное явление. Пришлось приобрести этот навык, просто потому что нет другого выхода.

В этой адской смеси из шума и бешеного движения очень рассеянное внимание, и концентрация должна быть предельно высокой, чтобы не угодить в какую-либо неприятность.

Город состоит практически весь из одно- и двухэтажных домов и высоток, которые в основном находятся в прибрежной зоне. Обращает внимание на себя и огромный контраст между богатыми районами и бедными. Существуют и те‚ куда вообще нельзя заходить.

Все жилые дома оснащены защитными приспособлениями — решётки на окнах, колючая проволока, шипы и т. д. В богатых домах есть шлагбаумы, электрические железные заборы, пропускные пункты. Во многих жилых комплексах в дополнение к уже существующим средствам безопасности есть ещё и охрана.

А в вечернее время район, прилегающий к океану, запечатывается, как коробочка, полицейскими. Особенно много полиции, патрулирующей эту зону, на лошадях, мотоциклах, велосипедах.

Существуют разные подразделения полиции, которые различаются функциями, возложенными на них. Есть невероятно сурового вида: на эмблемах изображены черепа с перекрещённым оружием.

За время пребывания в городе мы много раз становились свидетелями достаточно жёстких осмотров подозрительных‚ по мнению полиции‚ людей. Наставляли автомат и заставляли ложиться на асфальт с руками за головой. Выглядит точь-в-точь как в голливудских фильмах.

Ещё очень бросается в глаза большое количество бездомных, живущих в разных местах. Причём целыми семьями, и с детьми, и несколько семей одновременно. Они спокойно могут расположиться возле полицейского участка. Это выглядит не как «переночевали и ушли». Они прямо оборудуют территорию под своё жильё и нужды — с кухней, с местами стирки и сушки вещей, жилой зоной с ортопедическими матрасами и (чему были удивлены) с местами для переодевания.

Расположиться бездомные могут абсолютно где угодно — будь то пляж‚ центральная площадь‚ любая улица города, например, между деревьями повесить гамак, а между ветками воткнуть красный чемоданчик, как будто человек приехал и решил там остаться жить. Просто поперёк улицы лечь — и никому до этого нет никакого дела.

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В Форталезе практически не существует общественных туалетов, а городская жизнь очень насыщенная и бурлящая. Поэтому люди справляют нужду (не только бездомные, но и все остальные), в принципе‚ где приспичит.

Один раз наблюдали картину, когда полиция проезжала мимо одного такого пристроившегося к дереву и вообще не обратила на это никакого внимания. Соответственно‚ в такой жаре эти запахи сильно бьют в нос.

Город напоминает кипящий котёл, настолько здесь безудержная энергетика. Для людей с нашим менталитетом это сплошное испытание. Под вечер чувствуешь себя выжатым лимоном, настолько устаёшь от всего происходящего.

Одно из мест, которые стоит посетить, — это рыбный рынок, где рыбаки прямо на улице разделывают пойманный улов. Возле рынка есть кафе, где ты сам выбираешь понравившиеся морепродукты, которые сразу на месте и готовят.

Не укладывается в голове, как одновременно люди могут быть такими настороженными и общительными, открытыми. Это сложно описать, но так оно и есть.

В обеденное время жители Форталезы очень любят посещать кафе со шведским столом, где за фиксированную цену (цена зависит от уровня заведения) можно взять еды столько, сколько поместится на тарелку. Рядом с нашим хостелом находится одно из таких мест, куда мы периодически заходим. Еда домашняя, а цена — 10 реалов ($ 1,84) с человека. А вообще стараемся покупать продукты в магазине и готовить самостоятельно.

В целом Бразилия считается не дешёвой страной, а по латиноамериканским меркам — дорогой. Главной особенностью в местных супермаркетах для нас является наличие свежих и спелых фруктов и овощей, большой выбор зелени. Многие виды мы даже не видели до этого.

Ещё одна деталь: покупатели свободно разгуливают по магазину с открытой банкой или бутылкой пива и оплачивают вместе с остальными покупками на кассе. Лица людей при этом очень довольные, ведь они могут после жары в магазине с кондиционером закупаться с баночкой охлаждённого в руках.

Раз уже зашла речь про пиво, то немного об объёмах. Литровых, которые есть в наших магазинах, тут не встретишь. В основном это банки по 267 и 350 мл. Поэтому объём люди компенсируют количеством и, можно сказать, реально вывозят тележками.

Для примера напишем цены на некоторые продукты:

макароны — средняя цена 3 реала ($ 0‚55);

десяток яиц — 6−7 реалов ($ 1‚11 — $ 1‚29);

1 л молока — 3,5 реала ($ 0‚64);

зелень — 1−3,5 реала ($ 0‚18 — $ 0‚64);

бананы — от 2,5 реалов (от $ 0,46);

авокадо — около 5−8 реалов ($ 0,92 — $ 1,47);

помидоры — от 3 до 4 реалов ($ 0,46 — $ 1‚01);

хлеб — 5−10 реалов ($ 0,92 — $ 1,84);

пиво — средняя цена 3 реала за 350 мл ($ 0‚55).

В заключение можем с уверенностью сказать, что Форталеза может влюбить в себя с первого взгляда либо, наоборот, оттолкнуть. Но то, что этот город не оставит равнодушным никого, это точно".

В следующей публикации путешественники расскажут про пляжную жизнь бразильского города Форталеза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chupakhiny_birds (@chupakhiny_birds)

РАНЕЕ. Случчанка рассказала, как на три месяца отправилась с мужем в Бразилию. Они будут вести дневник для читателей «Кур'ера»