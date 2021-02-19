В Слуцке стартовала акция «Мы кормим птиц. А вы?» Как к ней присоединиться

С 17 февраля по 15 марта 2021 года в Слуцке началась экологическая акция «Мы кормим птиц! А вы?». Её инициаторами стали Слуцкое районное отделение общественной организации «Аховы птушак Бацькаўшчыны» и ГУО «Слуцкий эколого-экологический центр учащихся».

«Приглашаем всех любителей природы поддержать инициативу и принять участие в акции», — говорит Оксана Данильченко, секретарь Слуцкого районного отделения ОО «АПБ».

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Как присоединиться к акции?

Наполнить свою кормушку. Сделать свою фотографию рядом с ней. Разместить фото на своей странице в ВК с добавлением хэштега #поможемптицам2021. Обязательно подписать фотографию: #поможемптицам2021 фамилия, имя, отчество участника (ов) акции, место учебы или работы, название населенного пункта (например, #поможемптицам2021 Иванов Иван Петрович, ГУО «Гацуковская средняя школа», аг. Гацук Слуцкого района, Минской области).

«Зимой и в начале весны от холода погибает очень много птиц. И, может быть, именно ваша полная кормушка спасет несколько птичьих жизней. Присоединяйтесь!», — резюмирует Оксана Данильченко.