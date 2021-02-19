«Банально не заметил». Под Любанью водитель и трое пассажиров чудом не пострадали при столкновении с тепловозом

В пятницу, 19 февраля, в 7.30 в городском посёлке Уречье произошло ДТП — столкнулись автомобиль и тепловоз. Об этом сообщает «Голас Любаншчыны», ссылаясь на отделение ГАИ Любанского РОВД.

Автомобилем Peugeot управлял житель Стародорожского района 1972 года. Он, двигаясь по дороге Н8866 при пересечении ж/д переезда на участке ведомственной ветки, соединяющей станцию и предприятие по сбору и переработке вторичных металлов, не предоставил преимущество двигавшемуся грузовому тепловозу УМЭ-3.

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К счастью водителя и находившихся в салоне авто пассажиров, скорость локомотива была всего около 15 км/ч, да и машинист, заметивший транспортное средство, начал экстренное торможение. Это помогло участникам происшествия избежать травм.

В результате ДТП «пострадал» лишь автомобиль. Тепловоз успел протащить его 1,5−2 метра до полной остановки. Водитель пояснил, что он банально не заметил двигавшийся ж/д транспорт, несмотря на предупреждающие об опасности знаки.

Установлено, что житель соседнего района на момент совершения ДТП бел трезв.