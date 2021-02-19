Житель Слуцка думает, что соловьи в нашем городе забыты. Орнитологи объясняют, что он заблуждается

Сегодня, 19 февраля, отмечается День орнитологов. Случчанин Александр Шелехов написал в редакцию о том, что сожалеет, что соловей не стал брендом города. Но специалисты эколого-биологического центра говорят, что это не так. Они рассказали «Кур'еру», как Слуцк стал «столицей» соловьёв Беларуси и какие награды имеет за просветительскую работу.

Что написал житель Слуцка

«Мне довелось работать в экспедициях рядом с орнитологами, — написал Александр Шелехов. - Они открыли мне целый мир удивительных живых существ, новых чудных звуков, с которыми жить веселее и интереснее. В нашем городе много пернатых: синиц, дроздов, уток, лебедей, аистов, голубей… Помню, как в 2012 году соловья объявили природным символом Слуцкого района. И заслуженно. Столько фантастических планов в связи с этим возникло! Вплоть до появления в нашем городе Соловьиной улицы. Соловей так и не стал брендом Слуцка. А жаль…

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По этому поводу вспоминается притча, как сельчанин приехал к другу в город. Житель деревни замечает на улице треск кузнечика, шелест листвы, пение пичуги. Его приятель удивляется: «Как ты можешь это услышать в шуме города?» На что собеседник выгреб мелочь из кармана и бросил на асфальт. И тут же вся спешащая толпа остановилась и стала озираться вокруг — не у них ли высыпались монеты".

Что на это ответили в эколого-биологическом центре

«Слуцк можно по праву назвать столицей соловья в Беларуси. В 2007 году, когда был объявлен Год соловья, наш Центр и многие жители Слуцка присоединились к акции по подсчёту этих птиц, — рассказала Тамара Коледа, руководитель эколого-биологического центра, председатель районной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». — Горожане насчитали около 300 соловьёв. Это говорит о многом. В первую очередь о том, что соловей, как индикатор природной среды, показывает благоприятную экологическую обстановку в Слуцке. Ведь эта птица селится очень избирательно.

За большую просветительскую работу Слуцк получил сертификат Соловья. Такой имеют только три города в стране: Брест, Шумилино и мы. С того времени в центре стали собираться поделки, рисунки, исследовательские работы. Тогда возникла идея создать музей Соловья. В создании экспозиции нам помогала организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и Министерство природных ресурсов.

В 2015 году в эколого-биологическом центре был открыт Музей Соловья. Сейчас в нём находится около 100 экспонатов, рассказывающих об этой птице, за год в нём бывает около тысячи посетителей. Мы проводим экскурсии, конкурсы стихов и басен, рисунков. У нас побывали тележурналисты, сняты программы об обитании соловьёв в Слуцке. В этом году создали гимн этой птице, автором которого является Жанна Валетко, и эмблему. Мне приятно, что нашу работу видят и ценят. Мне одной из трёх человек в Беларуси в 2020 году вручён диплом международной организации BirdLife International «Абаронца дзикай прыроды» именно за просветительскую работу. Слуцкое районное отделение за свою работу с детьми и населением последние семь лет — дипломант республиканского конкурса «Лепшае аддзяленне». Четыре года года мы были первыми, в прошлом году — вторыми. Ребята из Слуцкого района — ежегодные победители конкурсов акции «Птушка года». В этом году в учреждениях образования работает 39 клубов любителей птиц «Крылытый дозор», для сравнения, в Беларуси их всего около 200.

Кстати, в Слуцке есть Соловьиная улица, а ещё хлебозавод выпускает фирменный торт «Соловушка».

Обновлено в 16.25.