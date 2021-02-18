Жительница микрорайона «Чехова» не понимает, почему в жировке появилась новая строка — «уборка придомовой территории». А у её мамы, живущей на улице Социалистической, деньги за это не берут. В последнее время в нашу редакцию было несколько подобных обращений. «Кур'ер» решил разобраться и узнал в Слуцком ЖКХ, кто должен дополнительно оплачивать эту услугу и почему.

«Вдруг в жировке появилась новая строка»

Случчанка Татьяна рассказала «Кур'еру», что, когда построили дом, в котором она живёт, он перешёл на обслуживание ЖЭУ-5 и за уборку двора с жильцов не брали дополнительную плату.

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«Они всё это время обслуживали наш дом. И свет, и тепло, и уборка всегда была за ними. Квитанции мы получаем из ЖЭУ. Своего бухгалтера или председателя у нас нет. Почему вдруг в жировке появилась дополнительная строка по отдельной оплате за уборку придомовой территории? И почему эту услугу оплачивают жильцы не всех домов города?

Мы обращались в ЖКХ, чтобы нам объяснили, на основании какого закона появилось это нововведение. Про закон нам ничего не ответили, а написали, что поскольку наш дом зарегистрирован как ЖСПК, то убирать территорию будут платно. Оплату они рассчитывают исходя из площади нашей дворовой территории, которая составляет 3126 м² (без застройки). Тариф на уборку — 0,10 коп. за 1 м². За всю площадь жильцы дома должны платить 312 рублей 60 копеек ежемесячно, то есть 3 рубля 90 копеек с каждой квартиры (всего их 80). За эти деньги должны подметать двор, лестницы и ступени, убирать снег, чистить лёд, посыпать песком, а также убирать газоны от мусора, удалять мусор из урн и контейнеров. После того как услуга стала платной, траву, например, вместо пяти раз скосили только два, да и то — всю оставляли на газоне", — недоумевает Татьяна.

Разъяснения от Слуцкого ЖКХ

«С января 2020 года вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса РБ. До этого предоставление услуг по уборке придомовой территории регулировалось указом № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг». С введением нового кодекса все подзаконные акты, действовавшие ранее, были отменены.



Теперь, согласно аб. 2 ч. 3 ст. 32 ЖК РБ, «поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовой территории, переданной в аренду или для обслуживания жилых домов организациям собственников, организациям, имеющим в собственности, владении или пользовании объекты жилищного фонда, осуществляется ими за счёт собственных средств», — пояснил Игорь Щаев, начальник отдела юридической деятельности КУП «Слуцкое ЖКХ».

Кого касается новая норма

Данная норма касается ЖСК, ЖСПК, ТС, организаций застройщиков, а также участников совместного домовладения при отсутствии образования организации собственников.

Кто такие участники совместного домовладения

«Если когда-то дом был государственный, но постепенно квартиры приватизировали, все жилые помещения выкупили и они находятся в собственности, но жильцы не образовали товарищества собственников, то они являются участниками совместного домовладения.

На общем собрании жильцы решают, кто будет управлять общим имуществом совместного домовладения, решать технические вопросы, заключать договоры от их имени и пр. Это могут быть они сами, либо уполномоченное лицо, либо уполномоченная организация. Если этого не было сделано, то решение принимается райисполкомом.

Дальше уже решением райисполкома уполномоченным лицом по управлению общим имуществом определяется Слуцкое ЖКХ или служба заказчика", — пояснил Игорь Щаев.



Узнать, кто является уполномоченным лицом конкретного дома, жильцы могут в ЖЭУ, которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги.

Уборка территории — это дополнительная услуга

«Данная услуга является дополнительной жилищно-коммунальной услугой и оказывается на основании договора. ЖСК, ЖСПК, ТС могут сами выбирать, кто её будет оказывать. В соответствии с Жилищным кодексом КУП «Слуцкое ЖКХ» всем направило предложения об оказании данной услуги. Жильцы могут принять решение — воспользоваться нашим предложением, убирать самим или заключить договор со сторонней организацией.

На общем собрании ЖСК или ТС принимается решение о заключении договора на уборку придомовой территории. Договоры заключаются с организациями собственников и уполномоченным лицом по управлению общим имуществом совместного домовладения (по решению Слуцкого райисполкома). Все договоры есть у председателей товариществ собственников жилья. Если председатель не довёл до жильцов информацию своевременно, то все вопросы к нему", — отметил Игорь Щаев.

У кого отдельной строки в жировке нет

Дополнительной строки в жировке «Оплата уборки придомовой территории» нет только у жильцов, проживающих в домах, относящихся к государственному жилфонду.