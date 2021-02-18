«Здесь нет ничего плохого, это как прививка от гриппа». В Слуцком районе проходит второй этап вакцинации медиков от коронавируса

Вакцинация против COVID-19 в Беларуси началась 19 января. Вакцину сделали 95 медработникам Слуцка. Работники, получившие препарат, поделились своими впечатлениями о вакцинации. Об этом написал «Слуцкі край».

РАНЕЕ. Как слуцким медработникам делают вакцину против коронавируса. Фото

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— Все люди, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, побочных эффектов после введения первого компонента препарата нет, — рассказала Елена Малишевская, заведующая поликлиникой для взрослых Слуцкой ЦРБ. — Ни одного случая аллергической или иной реакции на препарат не выявлено. Теперь мы приступили к введению второго компонента вакцины.

Привился и Владимир Дуля, фельдшер Слуцкой подстанции скорой помощи. Он рассказал, что после получения второй части вакцины чувствует себя прекрасно.

— Вакцинация прошла легко, ощущения нормальные, как от любой другой вакцины, место укола не беспокоит. Во время введения первого компонента вакцины я также не чувствовал дискомфорта. Температура не поднималась, признаков вирусной инфекции не было, — поделился Владимир. — Как только начнётся массовая вакцинация, вся моя семья будет вакцинирована. Почему я решил сделать прививку? Потому что нам нужно победить эту болезнь, и этого можно достичь, в том числе за счёт коллективного иммунитета. Я за вакцинацию, но делать прививку или нет — это личное дело каждого. Здесь нет ничего плохого, это как прививка от гриппа. Помните, ей не сразу стали доверять, а сегодня массово прививают. Не стоит надеяться, что иммунитет справится и позволит нам не заболеть или передать всё в лёгкой форме. Я как врач каждый день сталкиваюсь с этой болезнью, вижу людей, в том числе с тяжёлой формой.

Олег Строцкий, фельдшер подстанции скорой помощи Слуцка, тоже решил сделать прививку.

— Перед тем как принять решение о вакцинации, я сделал тест на антитела, так как не заболел covid, — говорит мужчина, — он был отрицательным. Родные и друзья меня активно поддержали, более того, тоже изъявили желание сделать прививку. Никакого дискомфорта во время введения вакцины и в последующие дни я не чувствовал. В месте укола было лишь небольшое покраснение. Посоветую ли я другим сделать вакцинацию? Несомненно. С тех самых первых дней, когда в мире появилась информация о новой коронавирусной инфекции, все мы ждали вакцины от неё. А если она сейчас появилась, почему бы не защитить себя и своих близких.

Кстати, компьютерный томограф возобновил работу с 16 февраля после ремонта.

Также 16 февраля перестало работать 5-е инфекционное отделение.

— Наконец-то мы вышли на плато, но расслабляться нельзя, — говорит Елена Малишевская. — Призываем жителей Слуцка соблюдать респираторный этикет, по возможности избегать мест массового скопления людей.