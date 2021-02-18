Зима — это не только приятные виды из окна, но и машины-сугробы, нечищеные дороги, километровые пробки и всплеск ДТП. Как безопасно рулить по снегу? Мы расскажем.

1. Рассчитывайте время

Снегопад — это всегда пробки. Проезжая часть дорог сужается, времени на манёвры нужно больше, происходят типичные аварии из-за несоблюдения дистанции. Да и коммунальщикам нужно время на чистку дорог от снега. Поэтому выезжайте заранее.

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2. Чистите машину адекватно

Перед поездкой надо убирать ВЕСЬ снег с машины. Хорошая обзорность — минимальное условие для зимней поездки. Не уберёте снег с крыши машины — и он будет слетать вихревым облаком на ваше стекло или на автомобиль позади вас. А это уже аварийный фактор.

3. Сконцентрируй­тесь

Любые реко­мен­дации будут беспо­лезны, если вы будете позволять себе во время зимнего вождения летние привычки, вроде разговоров по телефону, отвлечения на наведе­ние порядка в салоне и т. п. Инструкторы по вождению рекомендуют в условиях снегопада даже радио отключать.

4. Скорость + дистанция

Первая должна быть ниже на 10−20% по сравнению с ездой по сухому асфальту, вторая — выше, ведь тормозной путь на снегу увеличивается.

5. Разгон и торможение

Должны быть максимально плавными. Тормозить нужно двигателем или прерывисто, имитируя работу системы ABS. Резкий разгон так же опасен в плане заноса, как и экстренное торможение.

6. Внимательнее с поворотами

Заранее снижай­те скорость. Берите радиус с запасом, чтобы повернуть руль всего один раз на нужный (минимальный) угол в самом начале пово­рота и сразу же начать его возвращать обратно, выравнивая колёса. Плавно прибавляйте газ, как только прошли поворот передней осью.

7. Помогите сцеплению колёс с дорогой

В поворотах и просто на сложных участках минимально, с радиусом +/- 2 см, покачивайте рулём, как бы разгребая дорогу. Колёса таким образом действительно «бурят» себе доступ к асфальту под снежной кашей.

8. Спина прижата, обе руки на руле

Плотно прижатая к сиденью спина поможет почувствовать самое начало заноса. Руль во время снегопада нужно мягко, но крепко держать обеими руками: только это даст возможность начать реагировать на любую ситуацию немедленно, в том числе и на занос.

9. Если забуксовали

Поверните колёса вправо-влево пару раз, чтобы очис­тить колею от снега. Станьте на «аварийку» и расчистите лопатой снег или подложите под ведущие колёса коврики из салона.

Можно попробовать технику «раскачива­ния», включая первую, а когда автомобиль откатывается назад — заднюю передачу.

10. Если сносит

Выходить из заноса на машине с передним приводом нужно чуть увеличивая скорость, мягко нажав на газ, с задним — отпустить педаль газа.

В остальном отличий нет: как только начинается скольжение, нужно мягко, но чётко повернуть руль в сторону заноса и сразу же вернуть его обратно.

11. Опасная колея

Колея имеет фиксированную ширину, а ширина между колёсами разная у всех автомобилей. В результате машину просто начинает «таскать» по колее. В колее важно ехать медленно, не раскачивая машину. Выезжать надо под острым углом, делая 2−3 движения рулём — слитных и быстрых.

12. А нужна ли поездка

Самая простая и эффективная стратегия избежать сложных погодных условий — на денёк отказаться от роли водителя. Отправляйтесь по делам на общественном транспорте или такси — и нервы будут целее, и автомобиль.

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