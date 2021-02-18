Зима — это не только приятные виды из окна, но и машины-сугробы, нечищеные дороги, километровые пробки и всплеск ДТП. Как безопасно рулить по снегу? Мы расскажем.
1. Рассчитывайте время
Снегопад — это всегда пробки. Проезжая часть дорог сужается, времени на манёвры нужно больше, происходят типичные аварии из-за несоблюдения дистанции. Да и коммунальщикам нужно время на чистку дорог от снега. Поэтому выезжайте заранее.
2. Чистите машину адекватно
Перед поездкой надо убирать ВЕСЬ снег с машины. Хорошая обзорность — минимальное условие для зимней поездки. Не уберёте снег с крыши машины — и он будет слетать вихревым облаком на ваше стекло или на автомобиль позади вас. А это уже аварийный фактор.
3. Сконцентрируйтесь
Любые рекомендации будут бесполезны, если вы будете позволять себе во время зимнего вождения летние привычки, вроде разговоров по телефону, отвлечения на наведение порядка в салоне
4. Скорость + дистанция
Первая должна быть ниже на 10−20% по сравнению с ездой по сухому асфальту, вторая — выше, ведь тормозной путь на снегу увеличивается.
5. Разгон и торможение
Должны быть максимально плавными. Тормозить нужно двигателем или прерывисто, имитируя работу системы ABS. Резкий разгон так же опасен в плане заноса, как и экстренное торможение.
6. Внимательнее с поворотами
Заранее снижайте скорость. Берите радиус с запасом, чтобы повернуть руль всего один раз на нужный (минимальный) угол в самом начале поворота и сразу же начать его возвращать обратно, выравнивая колёса. Плавно прибавляйте газ, как только прошли поворот передней осью.
7. Помогите сцеплению колёс с дорогой
В поворотах и просто на сложных участках минимально, с радиусом +/- 2 см, покачивайте рулём, как бы разгребая дорогу. Колёса таким образом действительно «бурят» себе доступ к асфальту под снежной кашей.
8. Спина прижата, обе руки на руле
Плотно прижатая к сиденью спина поможет почувствовать самое начало заноса. Руль во время снегопада нужно мягко, но крепко держать обеими руками: только это даст возможность начать реагировать на любую ситуацию немедленно, в том числе и на занос.
9. Если забуксовали
Поверните колёса вправо-влево пару раз, чтобы очистить колею от снега. Станьте на «аварийку» и расчистите лопатой снег или подложите под ведущие колёса коврики из салона.
Можно попробовать технику «раскачивания», включая первую, а когда автомобиль откатывается назад — заднюю передачу.
10. Если сносит
Выходить из заноса на машине с передним приводом нужно чуть увеличивая скорость, мягко нажав на газ, с задним — отпустить педаль газа.
В остальном отличий нет: как только начинается скольжение, нужно мягко, но чётко повернуть руль в сторону заноса и сразу же вернуть его обратно.
11. Опасная колея
Колея имеет фиксированную ширину, а ширина между колёсами разная у всех автомобилей. В результате машину просто начинает «таскать» по колее. В колее важно ехать медленно, не раскачивая машину. Выезжать надо под острым углом, делая 2−3 движения рулём — слитных и быстрых.
12. А нужна ли поездка
Самая простая и эффективная стратегия избежать сложных погодных условий — на денёк отказаться от роли водителя. Отправляйтесь по делам на общественном транспорте или такси — и нервы будут целее, и автомобиль.
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