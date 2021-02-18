Задержанного ранее 20-летнего жителя Солигорска проверяют на причастность к случаям педофилии в Слуцке

Напомним, вечером 14 февраля в подъезде одного из многоэтажных домов Солигорска 20-летний житель соседнего района, угрожая ножом 10-летней девочке, совершил действия сексуального характера. Парня удалось задержать в последний момент на вокзале, когда он хотел уехать из города. В содеянном он признался.

Сейчас фигурант проверяется на причастность к совершению иных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы, в том числе и в Слуцке. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

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Если вы стали жертвой, свидетелем преступлений молодого человека на фото, просьба сообщить по телефонам: (8029) 757 40 99, (8044) 753 58 01 или 102.