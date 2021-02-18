Тело 37-летней женщины, пропавшее из пинского морга, нашли? Сейчас расследуют уголовное дело

По факту исчезновения тела из Пинского морга возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на СК.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 347 УК (Надругательство над трупом). Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

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Сейчас идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

По информации TUT. BY, тело до сих пор не передали родственникам. С момента его пропажи прошло не менее 18 дней.

Информация о том, что из Пинского морга пропало тело умершей женщины, появилась неделю назад. Умершей Александре было 37 лет. Она жила в одной из деревень Брестской области. Когда в морг в Писке за телом приехала сестра покойной Юлия, ей сообщили, что оно пропало.

«Меня заведующий вызвал и говорит: „Не знаю, как вам сказать“. Я говорю: „Что? Воскресла?“ Он: „Нет, пропал труп“. Как пропал? Я так и села. Обратилась в милицию, они проверяли подвалы, все замки были на месте, все закрыто, все как положено. Но ведь тело куда-то делось. Я общалась с работником морга, который тело принимал — он его видел», — недоумевает Юлия.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

РАНЕЕ. «Гроб купили, яму выкопали, а тела в морге не оказалось». Женщина не может забрать из морга тело сестры: оно пропало.