Где в Слуцке и районе планируют построить многоэтажки, проложить коммуникации и сделать подъезды к домам

Опубликован перечень очерёдности строительства объектов по Слуцку и району.
Многоквартирные жилые дома
- многоквартирный жилой дом по генплану № 12 в микрорайоне «Чехова» в Слуцке с инженерными коммуникациями;
- многоквартирный жилой дом по ул. Ленина в Слуцке с инженерными коммуникациями;
- многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Чехова» в Слуцке по генплану № 23.
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в 2021 году
Сети водоснабжения и канализации:
- инженерные сети к группе домов по ул. Гагарина (2-я очередь);
- коммуникации к многоквартирному жилому дому по генплану № 23 в микрорайоне «Чехова» в Слуцке;
- многоквартирный жилой дом по генплану № 12 в микрорайоне «Чехова» в Слуцке с инженерными коммуникациями (инженерные коммуникации);
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому государственного жилфонда для предоставления жилых помещений коммерческого использования в Слуцке по 1-му пер. Чайковского;
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому в микрорайоне «Чехова» в Слуцке по генплану № 5;
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому в микрорайоне «Чехова» в Слуцке по генплану № 6;
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому в микрорайоне «Чехова» в Слуцке по генплану № 4;
- инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки «Заречный» в Слуцке.
Улично-дорожная сеть:
- внеплощадочные инженерные сети микрорайона «Чехова» в Слуцке;
- инженерные сети к группе домов по ул. Гагарина (2-я очередь);
- внутриквартальные инженерные сети к группе жилых домов № 18−24 по г. п. микрорайона «Чехова» в Слуцке;
- многоквартирный жилой дом по генплану № 12 в микрорайоне «Чехова» в Слуцке с инженерными коммуникациями (инженерные коммуникации);
- многоквартирный жилой дом по генплану № 11 в микрорайоне «Чехова» в Слуцке с инженерными коммуникациями (инженерные коммуникации переносные работы);
- многоквартирный жилой дом по генплану № 14 в микрорайоне «Чехова» в Слуцке с инженерными коммуникациями (инженерные коммуникации переносные работы);
- многоквартирный жилой дом по генплану № 13 в микрорайоне «Чехова» в Слуцке с инженерными коммуникациями (инженерные коммуникации переносные работы);
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому государственного жилфонда для предоставления жилых помещений коммерческого использования в Слуцке по 1-му пер. Чайковского;
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому в микрорайоне «Чехова» в Слуцке по генплану № 5;
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому в микрорайоне «Чехова» в Слуцке по генплану № 6;
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому в микрорайоне «Чехова» в Слуцке по генплану № 4;
- инженерно-транспортная инфраструктура к РИЖЗ д. Ивановские Огородники Слуцкого района (подъездная дорога и благоустройство) 2-я очередь;
- инженерно-транспортная инфраструктура к РИЖЗ д. Новодворцы Слуцкого района 2-я очередь;
- инженерно-транспортная инфраструктура квартала индивидуальной жилой застройки «Геолог» в Слуцке;
- инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки «Заречный» в Слуцке;
- инженерно-транспортная инфраструктура к РИЖЗ Новодворцы по ул. М. Богдановича в Слуцке 2-я очередь.
Сети электроснабжения:
- многоквартирный жилой дом по генплану № 12 в микрорайоне «Чехова» в Слуцке с инженерными коммуникациями (инженерные коммуникации);
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому государственного жилфонда для предоставления жилых помещений коммерческого использования в Слуцке по 1-му пер. Чайковского;
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому в микрорайоне «Чехова» в Слуцке по генплану № 5;
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому в микрорайоне «Чехова» в Слуцке по генплану № 6;
- инженерные коммуникации к многоквартирному жилому дому в микрорайоне «Чехова» в Слуцке по генплану № 4;
- инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки «Заречный» в Слуцке;
- инженерные сети к району индивидуальной жилой застройки по ул. Солигорская, ул. Новосельская, ул. Брестская, ул. Западная, проезд Западный в Слуцке.