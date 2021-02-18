Огуречный рассол для скользких дорог. Как в Германии борются со снегом и льдом

На немецких дорогах снег и лёд убирают коммунальные службы. А вот за тротуарами должны следить жители близлежащих домов. И горе тому, кто не выйдет с лопатой уже в семь утра! Ответственность за уборку снега и льда на дорогах в Германии несут местные власти. Конечно, в случае сильного снегопада невозможно быстро убрать весь снег, однако с 6.30 до 8 утра коммунальные службы обязаны расчистить и посыпать песком или гранулятом наибо­лее опасные участки.

Коммунальщики несут ответственность за уборку снега лишь на проезжей части. А вот уборку тротуаров должны организовать владельцы или жители окружающих домов, если это указано в их договоре аренды.

Требования к расчистке снега могут немного отличаться в разных городах, но в целом они похожи: ширина очищенного тротуара должна составлять от 1 до 1,5 метров. Кроме того, следует очистить и посыпать проход к дому. Очистить тротуар от снега нужно до семи утра. К тому же в течение дня нужно продолжать следить за безопасностью на тротуаре, а значит — чистить снег.

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Но что же делать тем, кто работает или по состоянию здоровья вообще не может заниматься расчисткой снега? Увы, даже серьёзные недуги не освобождают от ответственности. Немецкий закон суров: не можешь расчищать снег сам — найди себе замену.

За упавших придётся отвечать

Предположим, кто-то шёл мимо вашего дома, поскользнулся и сломал себе руку. Если выяснится, что пешеход упал потому, что дорожка была плохо или же вообще не расчищена, то это грозит серьёзными последствиями для тех, кто был ответственен за уборку.

В 2013 году 70-летняя жительница Бохума, выходя из дома, поскользнулась на заснеженном льду и сломала шейку бедра. Она подала в суд на владельца дома, потребовав компенсацию в 10 тысяч евро. Владельцы заявили в суде, что дорожка была расчищена за час до несчастного случая. Однако суд встал на сторону потерпевшей, постановив, что работы были проведены некачественно. Правда, сумму выплат сократили до 7 тысяч евро, поскольку пенсионерка признала, что заметила лёд на дорожке.

Впрочем, пострадавшие выигрывают в суде далеко не всегда. Так, в 2010 году в курортном городке Бюзум на севере Германии туристка упала на льду перед частным домом и повредила руку. Женщина подала в суд на хозяина дома, потребовав компенсацию в 16,7 тысячи евро. Однако земельный суд отклонил заявление.

Дело в том, что хозяин дома в тот момент сам находился в отпуске.

Можно ли посыпать дорожки в Германии солью?

В Германии запрещено применять дорожную соль. В некоторых городах её можно использовать лишь в экстремальных ситуациях — например, если идёт ледяной дождь. Дорожная соль сильно вредит растениям у дорог: при непосредственном контакте она фактически выжигает их. Из-за реагентов могут страдать и животные: дорожная соль может вызывать воспаление лап.

В качестве альтернативы дорожной соли в Германии используют бессолевую крошку. Обычно такая крошка состоит из песка или известняка и снижает опасность поскользнуться, при этом не вредит окружающей среде.

Огуречный рассол для скользких дорог

В Баварии на некоторых участках используют раствор, оставшийся от производства солёных огурцов. Для властей это выгодно, потому что огуречного рассола хватает на обработку примерно 1500 км дорог, что экономит около 700 кг соли. Компании-производителю же удобно сбывать рассол: он экономит на очистке отработанной воды. Пилотный проект запустили в прошлом году и, по-видимому, остались им довольны: в этом году баварские дороги продолжают поливать огуречным рассолом.

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