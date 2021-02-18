Что рассказал трудовому коллективу в Слуцке директор, который вернулся с Всебелорусского народного собрания

На Всебелорусское народное собрание, которое состоялось в Минске 11−12 февраля, ездили и представители Слуцкого района. На этой неделе один из них, вернувшись, провёл встречу в своём трудовом коллективе. Туда «позвали начальников» и руководителей среднего звена. Рабочих на встрече не было.

Один из тех, кто был на собрании, согласился рассказать «Кур'еру», что говорил руководитель предприятия. По просьбе источника мы не называем организацию и какие-либо имена.

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О чём говорил директор на встрече с коллективом (коротко)

Основная тема — чего достигла Беларусь за 26 лет. Сохранили заводы, улучшили сельское хозяйство, развили сёла, «подняли» фермы. Не отдали всё это на разорение врагу.

В резолюции ВНС прописано стремление общества жить лучше. Значит, надо лучше работать, уделять внимание многодетным семьям, увеличивать рождаемость.

Трудовой коллектив должен стремиться ударно работать, чтобы жалоб от населения было меньше.

Что происходит в организации

По словам нашего собеседника, в их коллективе «уже несколько последних месяцев идёт постепенное сокращение, или оптимизация. Если в каких-то отделениях предприятия были, например, вакансии, их тоже убрали».