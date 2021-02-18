Что рассказал трудовому коллективу в Слуцке директор, который вернулся с Всебелорусского народного собрания

На Всебелорусское народное собрание, которое состоялось в Минске 11−12 февраля, ездили и представители Слуцкого района. На этой неделе один из них, вернувшись, провёл встречу в своём трудовом коллективе. Туда «позвали начальников» и руководителей среднего звена. Рабочих на встрече не было.
Один из тех, кто был на собрании, согласился рассказать «Кур'еру», что говорил руководитель предприятия. По просьбе источника мы не называем организацию и какие-либо имена.
О чём говорил директор на встрече с коллективом (коротко)
- Основная тема — чего достигла Беларусь за 26 лет. Сохранили заводы, улучшили сельское хозяйство, развили сёла, «подняли» фермы. Не отдали всё это на разорение врагу.
- В резолюции ВНС прописано стремление общества жить лучше. Значит, надо лучше работать, уделять внимание многодетным семьям, увеличивать рождаемость.
- Трудовой коллектив должен стремиться ударно работать, чтобы жалоб от населения было меньше.
Что происходит в организации
По словам нашего собеседника, в их коллективе «уже несколько последних месяцев идёт постепенное сокращение, или оптимизация. Если в каких-то отделениях предприятия были, например, вакансии, их тоже убрали».