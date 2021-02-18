Как «Кур’ер» бюджетно пообедал в столовых Слуцка. Их осталось очень мало

Поводом для обзора стала новость о продаже здания столовой № 5, которая не работает с прошлого года. «Кур'ер» нашёл только два действующих похожих заведения общепита, которые можно назвать наследием советского прошлого и доступные для посетителей. Это столовые кранового завода и Слуцкого КХП.



Также пообедать можно и в кафе Слуцкого сыродельного комбината, но оно небольшое и не совсем подходит под формат.

Раньше в Слуцке работало много столовых, где жители могли не только поесть, но и сделать свадьбу или поминки. В 2003 году насчитывалось шесть городских, и это не считая столовых предприятий, например, № 7 (Слуцкий льнозавод), № 11 (Слуцкий завод «Эмальпосуда»), столовая Слуцкого пивзавода.

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Столовая № 12

За полноценный обед из рассольника, картофельного пюре с рыбой, салата, томатного сока и чёрного хлеба отдали 4,12 рубля.

Эта столовая принадлежит Слуцкому комбинату хлебопродуктов (адрес — ул. Копыльская, 57).

А самый дешёвый вариант обеденного комплекса с мясным горячим обойдётся всего лишь в 3,04 рубля (конечно, если не брать ещё и сладкую булочку).

Меню столовой на 16 февраля

Столовая № 14

Днём в столовой кранового завода (ул. Ленина, 27) настоящий аншлаг. Обедают не только работники предприятия, но и дорожные рабочие, строители.

За щи из свежей капусты, картофельное пюре с эскалопом из свинины, салат, томатный сок и кусок чёрного хлеба отдали 4,09 рубля. По меню самый дешёвый аналогичный комплекс обошёлся бы в 3,49 рубля.

Меню столовой на 17 февраля