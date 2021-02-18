В Слуцке загорелась котельная предприятия. Продуктами горения отравился работник

Отдел новостей
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В среду, 17 февраля, в 14.02 спасателям поступило сообщение о загорании в здании котельной деревообрабатывающего предприятия в Слуцке.

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Прибывшие подразделения МЧС установили, что дым идёт из-под крыши здания котельной. В здании расположены два твердотопливных котла (на момент возникновения пожара один работал). Котлы не повреждены.

В Слуцке загорелась котельная предприятия. Продуктами горения отравился работник

Котельная обеспечивает теплоснабжение зданий деревообрабатывающего предприятия. На работу объекта пожар не повлиял.

Находясь на территории объекта, работник предприятия почувствовал недомогание и обратился к медикам, которые приехали на место пожара. Бригада «скорой» увезла пострадавшего в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Огонь повредил крышу на площади 200 м2. Причина пожара устанавливается.

В Слуцке загорелась котельная предприятия. Продуктами горения отравился работник

В Слуцке загорелась котельная предприятия. Продуктами горения отравился работникv