В Слуцке загорелась котельная предприятия. Продуктами горения отравился работник

В среду, 17 февраля, в 14.02 спасателям поступило сообщение о загорании в здании котельной деревообрабатывающего предприятия в Слуцке.

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Прибывшие подразделения МЧС установили, что дым идёт из-под крыши здания котельной. В здании расположены два твердотопливных котла (на момент возникновения пожара один работал). Котлы не повреждены.

Котельная обеспечивает теплоснабжение зданий деревообрабатывающего предприятия. На работу объекта пожар не повлиял.

Находясь на территории объекта, работник предприятия почувствовал недомогание и обратился к медикам, которые приехали на место пожара. Бригада «скорой» увезла пострадавшего в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Огонь повредил крышу на площади 200 м2. Причина пожара устанавливается.