В Минске начинается суд над Виктором Бабарико. Журналистам независимых СМИ отказали в аккредитации

В среду, 17 февраля, начинается суд по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, незарегистрированного кандидата в президенты. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.

Как пишет TUT. BY, предварительное судебное заседание прошло 4 февраля в условиях исключительных мер безопасности: здание суда было заставлено металлическими ограждениями, по периметру дежурили силовики в балаклавах, все другие заседания были отменены.

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Как и на предварительное заседание, на основное пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов крупнейших независимых медиа — TUT. BY, Onliner, «Наша Ніва», БелаПАН, и др. Официальная причина — профилактика коронавируса, дефицит мест, допуск достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности.

Виктор Бабарико — главный фигурант по «делу Белгазпромбанка». Ему предъявлено обвинение в «отмывании» средств, полученных преступным путём, и получении взятки в особо крупном размере.

Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.

Защиту обвиняемых осуществляют более десяти адвокатов, среди них Анна Келлер, Максим Агеев, Александр Павловец, Сергей Буякевич. Виктора Бабарико защищают Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич.

Процесс ведёт судья Игорь Любовицкий, он перешёл в Верховный суд в октябре 2020 года, ранее работал в Минском городском суде. Гособвинитель — Сергей Гергель.

По версии следствия, Виктор Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, создал из числа своих заместителей организованную группу с целью систематически получать взятки. За 16 лет набежала сумма более 30 млн рублей, в обвинении фигурируют следующие компании: ООО «Марконстрой», ООО «Приватлизинг», ООО «Системы обработки информации», ООО «Правовой диалог», ООО «Активлизинг». Также отмечается, что Виктор Бабарико за сумму свыше 1 млн рублей купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем. Известно, что Виктор Бабарико вину не признал.