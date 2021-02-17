Новинка от Слуцкого хлебозавода — торт «Ко-фея»

Отдел рекламы
-
0

Торт — всегда отличное дополнение к любому подарку. Более того, до 23 февраля на на новый торт «Ко-фея» действует скидка — 15%. Это лакомство, которое объединит за чаепитием мужчин- и женщин-сладкоежек.

Новинка от Слуцкого хлебозавода торт «Ко-фея»

Реклама

В торте «Ко-фея» слои шоколадного бисквита соединены кремом на основе сливочного масла и пропитаны кофейным сиропом. Поверхность покрыта нежной шоколадной глазурью и посыпана пудрой.

Приобрести новый торт вы можете в следующих магазинах:

  • № 54 «Колосок», улица Чехова, 47Б;
  • № 49 «Горячий хлеб», улица Ленина, 203;
  • № 100 «Свежий хлеб», улица Тутаринова, 1;
  • № 45 «Свежий хлеб», улица Копыльская, 8А;
  • № 88 «Свежий хлеб», улица Социалистическая (рынок);
  • № 121 «Свежий хлеб», улица Заводская, 3.

Новинка от Слуцкого хлебозавода торт «Ко-фея»

Новинка от Слуцкого хлебозавода торт «Ко-фея»

Следите за новинками от Слуцкого хлебозавода на сайте — здесь, в Instagram — здесь.

ОАО «Слуцкий хлебозавод» УНП 600 154 157