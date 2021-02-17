Торт — всегда отличное дополнение к любому подарку. Более того, до 23 февраля на на новый торт «Ко-фея» действует скидка — 15%. Это лакомство, которое объединит за чаепитием мужчин- и женщин-сладкоежек.

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В торте «Ко-фея» слои шоколадного бисквита соединены кремом на основе сливочного масла и пропитаны кофейным сиропом. Поверхность покрыта нежной шоколадной глазурью и посыпана пудрой.

Приобрести новый торт вы можете в следующих магазинах:

№ 54 «Колосок», улица Чехова, 47Б;

№ 49 «Горячий хлеб», улица Ленина, 203;

№ 100 «Свежий хлеб», улица Тутаринова, 1;

№ 45 «Свежий хлеб», улица Копыльская, 8А;

№ 88 «Свежий хлеб», улица Социалистическая (рынок);

№ 121 «Свежий хлеб», улица Заводская, 3.

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