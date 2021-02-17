Сопротивлялся милиционерам: 53-летнему жителю Солигорска дали полтора года и 4000 рублей штрафа

В среду, 17 февраля, суд Солигорского района огласил приговор по уголовному делу по ст. 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику милиции) в отношении 53-летнего Александра Коротчени, электрослесаря ОАО «Беларуськалий». Дело рассматривала судья Ольга Прокопович. Об этом сообщают Naviny.by.

Александра Коротченю обвиняли в умышленном нанесении двух ударов по голове сотрудникам правоохранительных органов.

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9 августа 2020 года в Солигорске возле магазина «Центральный» сотрудники РОВД хотели задержать мужчину. Он категорически отказался пройти с милиционерами и высказался в их адрес нецензурной бранью, а также ударил их руками в область головы. Пострадавшие — сотрудники Солигорского РОВД Артём Михед и Алексей Капаченя.

Обвиняемый вину признал частично. На первом заседании суда 5 февраля он рассказал о задержании. По словам Александра Коротчени, он сидел на скамейке со знакомым, когда подошёл мужчина, который не представился и приказал сотрудникам милиции его задержать якобы за нецензурную брань.

«Когда задерживали, я упирался ногами в землю и держался за скамейку, — пояснял обвиняемый. — Пытался освободить руки, никого не отталкивал, не хватал никого за шею. Ударов не наносил вообще и не толкал никого, до шлемов не дотрагивался. Позже мне удалось вырваться, а из-за того, что держали за майку, я выкрутился, и майка осталась у правоохранителей. Но меня догнали, сделали подсечку и скрутили, погрузили в машину и отвезли в ИВС».

Александр Коротченя уточнял, что не был в курсе про митинги и акции протеста. Когда задержали, никто ему не сообщил, что против него начат административный процесс за участие в несанкционированной акции.

Сторона обвинения заявила, что считает Коротченю виновным, несмотря на то, что на представленном в суде видео не видно явного нанесения ударов.

Пострадавший Михед отметил, что не желает обвиняемому лишения свободы. Капаченя также просил сильно Коротченю не наказывать.

Судья приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он должен выплатить материальную компенсацию в 2000 рублей каждому пострадавшему сотруднику.

Приговор подлежит обжалованию. Подсудимый заключён под стражу в зале суда.