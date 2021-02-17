Случчанка 50+ советует, как за две недели превратиться в «приятную женщину»

Как часто, когда иду по улицам Слуцка, вижу женщин, совсем ещё не старых, но как будто придавленных к земле. Они идут с озабоченными лицами, отсутствующим взглядом «в асфальт» и словно обмякшим лицом. Хочется сказать им: «Очнитесь! Выпрямитесь! Улыбнитесь!».

«Как у тебя дома - не видит никто. А как ты идёшь по улице — видят все», — говорила мне мудрая бабушка. «По какому случаю ты бы ни вышла „в люди“, нужно всегда выглядеть так, как будто сейчас встретишь своего принца», - наставляла мама.

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Хочу посоветовать моим землячкам несколько опробованных на себе приёмов, которые действительно дают результат.

Перед выходом на улицу посмотрите в зеркало и сделайте несколько упражнений для молодости лица. Язык поднимите и прижмите к верхнему нёбу так, как будто у вас там леденец. Слегка приподнимите уголки губ так, как будто слегка улыбаетесь. Прекрасный образец — Мона Лиза, изображённая Леонардо да Винчи, или княжна Мария Лопухина — художником Боровиковским.

Эти несложные упражнения укрепляют носогубные складки. Именно они выдают наш возраст. Запомните это выражение и повторяйте его на улице. Так окружающие будут видеть вас с приятной полуулыбкой.

Когда вы вышли из дома, без промедления возьмите себя под контроль. Выровняйте спину, поднимите голову. Плечи отведите назад, лопатки — как будто стекают вниз. Ягодицы плотно сожмите, как будто советский пятак держите, — и сохраняйте эту осанку. Глаза смотрят вперёд, на уровень второго этажа.

А главное — старайтесь замечать вокруг хорошее. Всё равно что: птиц на деревьях, играющих детей, белизну свежего снега.

Первые две недели будет сложно, а потом войдёт в привычку. С осанкой и полуулыбкой имидж приятной женщины вам гарантирован.