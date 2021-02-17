В январе «Кур'ер» писал о Наталье Полуниной из Слуцка, которая живёт в арендованной квартире и замерзает от холода. Женщина не может протопить жилище из-за очень тонких стен и недостатков системы отопления. Она просит утеплить жильё или заменить его на другое. Какие работы в государственном жилье обязан проводить наймодатель, а какие — наниматель, «Кур'еру» пояснил Анатолий Мельник, главный инженер Слуцкого ЖКХ.

«Согласно п. 8 „Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений“, в жилье, занимаемом гражданами по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда,

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за счёт наймодателя обеспечивается:

замена вышедшего из строя в процессе эксплуатации (при отсутствии возможности ремонта) электрического (плиты, вытяжные электровентиляторы, водонагреватели и иное), газового (плиты, котлы, водонагреватели и иное), санитарно-технического (ванны, мойки, умывальники, смывные бачки, смесители и иное) оборудования , котлов на твёрдом топливе и иного оборудования — в случае необходимости такой замены и при отсутствии виновных действий нанимателя жилого помещения;

(при отсутствии возможности ремонта) (плиты, вытяжные электровентиляторы, водонагреватели и иное), (плиты, котлы, водонагреватели и иное), (ванны, мойки, умывальники, смывные бачки, смесители и иное) , — в случае необходимости такой замены и жилого помещения; обустройство жилых помещений новыми видами инженерного оборудования — в случае необходимости такого обустройства;

— в случае необходимости такого обустройства; установка приборов индивидуального учёта расходов воды, тепловой и электрической энергии — в случае, если ранее такой прибор не был установлен;

расходов воды, тепловой и электрической энергии — в случае, если ранее такой прибор не был установлен; устранение дефектов и неисправностей, которые появились вследствие неисправности конструктивных элементов, инженерных систем не по вине нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда (к конструктивным элементам относятся: фундаменты, стены, междуэтажные перекрытия, крыши, окна, двери, печи, балконы и балконные ограждения, лоджии, отмостки вокруг жилых домов и иные элементы (п. 26 ст.1 ЖК РБ). — Прим. ред.).

За счёт средств нанимателей обеспечивается: