В Слуцке ликвидировали ещё одну строительную организацию. Что стало с её работниками

ОАО «Слуцкая ПМК № 1» прекратило свою деятельность 4 февраля этого года. Акционерное общество прошло реорганизацию — его присоединили к ОАО «РСУ «Мясомолоко», которое занимается ремонтно-строительными работами.

Эта информация есть на Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР).

Дмитрий Бондаревич, директор ОАО «РСУ «Мясомолоко», подтвердил «Кур'еру», что Слуцкую ПМК № 1 присоединили к их организации. Все сотрудники ликвидированного ОАО не остались без работы. Те, кто захотел, перешли в РСУ «Мясомолоко».

«Забрали их переводом намного раньше, чем 4 февраля, чтобы люди ничего не потеряли — ни отпусков, ни стажа», — сказал Дмитрий Бондаревич.

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Слуцкая ПМК № 1 занималась ремонтно-отделочными и кровельными работами, тепловой реабилитацией стен, евроремонтом, говорится на сайте Слуцкого райисполкома. Решение об реорганизации вынесло собрание акционеров ОАО, которое прошло 2 декабря 2020 года. Последний раз ПМК № 1 получала чистую прибыль в 2017 году. Как сработало ОАО в прошлом году, пока неизвестно.

Напомним, что 31 июля 2020 года на должность директора Слуцкой ПМК № 1 назначали Дмитрия Демидчика, но, по информации «Кур'ера», он проработал недолго. Это подтверждается на ЕГР — нового руководителя назначили 19 августа.

ПМК № 1 — не первая строительная организация, которую ликвидировали. Например, в июне 2016 года перестало существовать ДУП «СПМК-97» (переулок 1-й Новый‚ 1). Предприятие реорганизовали и присоединили к СПМК-122 УП «Миноблсельстрой».