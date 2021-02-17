Американка, которой 90 лет, прошла пешком 10 км в снежную бурю за вакциной от коронавируса

Фрэн Голдман из Сиэтла 90 лет. Она с трудом записалась на вакцинацию от коронавируса. «Я звонила, чтобы записаться на вакцинацию везде, где можно, каждое утро, каждый день и мониторила онлайн-запись по ночам», — рассказала Фрэн в интервью The Seattle Times.

В итоге ей удалось договориться с медиками о встрече в воскресенье, в 9.10. В субботу Фрэн с утра увидела несколько сантиметров снега, надвигалась буря. Женщина решила сделать пробную вылазку, чтобы понять, осилит ли она путь до больницы в непогоду: год назад у неё была травма бедра. Фрэн прошла две трети пути и поняла, что справится.

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В воскресенье женщина надела флисовые брюки и рубашку с коротким рукавом, чтобы медсестра могла легко сделать прививку. Сверху — флисовую кофту на молнии, пуховик и дождевик. Затем надела зимние ботинки, взяла свои палки для скандинавской ходьбы и вышла из дома. Было восемь часов утра.

«Это было нелегко. Трассы замёрзли и покрылись большим количеством снега», — сказала Фрэн.

Она добралась до больницы с опозданием всего в пять минут. Ради вакцины она прошла десять километров (пять туда и обратно).

«Она была готова пройти сколько угодно миль, чтобы получить прививку. Она действительно замечательный человек, который придерживается позиции: „Не позволяйте малейшим невзгодам встать у вас на пути“. Она из тех, кто видит решения, а не проблемы», — сказала Рут Голдман, дочь Фрэн.