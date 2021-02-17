Как Германия оказывает помощь Беларуси в борьбе с пандемией COVID-19

Германия оказала Республике Беларусь помощь в борьбе с пандемией Covid-19 в рамках различных проектов. Об этом проинформировало Посольство Федеративной Республики Германия в Минске.

Беларуси было передано в дар:

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в общей сложности 6 аппарaтов для искусственной вентиляции лёгких для клиник в Минске, Могилёве и Витебске;

aнализаторы и комплектующие к ним на сумму 200 000 евро для медицинских учреждений Минска и Полоцка;

дезинфекционные средства и оборудование для предупреждения распространения инфекции Covid-19 на общую сумму 25 000 евро были закуплены для учреждений, с которыми Посольство Германии работало уже прежде, а именно для ОБО

«Белорусский детский хоспис» и для домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Бабиничах, Смолевичах, Мозыре и Ирдице.

Посольство Германии выражает большое уважение врачам, медицинскому персоналу и социальным сотрудникам белорусских учреждений в их самоотверженной борьбе с пандемией Covid-19.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ