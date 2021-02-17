Под Копылем сотрудники ГАИ остановили пьяную женщину за рулём. Это стало поводом проверить предприятие, на котором она работает

15 февраля на 9-м км автодороги Русаки-Копыль около 23.00 наряд ГАИ остановил Nissan Primera. За рулём была 35-летняя местная жительница в алкогольном опьянении. Алкотестер показал 1,28 промилле.

Женщину привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Так как автоледи работает помощником бригадира агропромышленного предприятия, на утро следующего дня был проведён мониторинг физического состояния всех сотрудников этой организации.

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Два человека на рабочем месте находились в состоянии алкогольного опьянения (0,86 и 1,12 промилле). Они также привлечены к административной ответственности.

Руководителю предприятия поручено организовать контроль дисциплины среди работников.