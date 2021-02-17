Вопрос-ответ. На каком сейчас этапе строительство будущего общегородского центра в Слуцке

На «Большой планёрке» «Кур'ера» читатели интересовались, на каком этапе сейчас находится общегородской центр в Слуцке. Это современное общественное пространство, которое власти планируют построить на территории бывшего консервного завода.

Ранее «Кур'ер» писал, что в 2021 году будет готов проект центра, а строительство начнётся в конце 2021-го или в начале 2022-го.

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О том, как сейчас продвигаются дела с центром, нам рассказал Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома. Он сказал, что проектирование пока не начато. Решается вопрос с финансированием: на чьи деньги будет создаваться центр.

Напомним, что Слуцкий райисполком предлагает включить в общегородской центр:

зону массовых мероприятий с размещением амфитеатра, площадки для пленэров, выставок;

зону спортивных площадок с размещением универсальной площадки для баскетбола и мини-футбола (стритбола), площадку для игр в настольный теннис с установкой уличных антивандальных столов;

площадку для тенниса;

площадку для экстремальных видов спорта (паркура, воркаута, скейт-парк);

зону детских игровых площадок, торгово-общественную и культурную зону, зону тихого отдыха с большим процентом озеленения.

Также отдел архитектуры и строительства учтёт предложения, которые внесли случчане на общественном обсуждении. Оно длилось с 9 июля по 2 августа 2020 года.

Ранее: